Zor günler geride kaldı! Bella Hadid sosyal medyayı sallayan kampanya ile döndü

Podyumların en çok aranan modellerinden Bella Hadid “15 yıldır her gün acı çekiyorum” diyerek yakalandığı tedavisi olmayan hastalığı anlatmıştı. Bella Hadid Lyme hastalığının iyice ilerlediğini, aldığı tedavilerin artık günlük hale geldiğini ve çok acı çekmeye başladığını söyleyerek mesleğine istemese de ara vermek zorunda kalmıştı.

Sosyal medya hesabından tedavi gördüğü günlere dair paylaşımlar yapan Hadid'in hasta halleri hayranlarını üzmüştü.

Bella Hadid ara verdiği modelliğe geri döndüve Marc Jacobs'un 2023 sonbahar kampanyası için kamera karşısına geçti.

Bella Hadid’in mesleğe geri dönüşü de en az ara verişi kadar ses getirdi. Bella Hadid kampanya için kel bir yapay zeka robotuna dönüştü.

Yıldız isimin tamamen çıplak şekilde ve sadece omurgasından çıkan metal uzaylı dokunaçlarıyla yerde oturup kameraya bakış atarken verdiği pozlar çok çarpıcı bulundu.



Aylardır uzak kaldığı mesleğine geri dönüşü hayranları tarafından da sevinçle karşılanan Bella Hadid’in zorlu hastalık ve tedavi süreciyle birlikte aşırı şekilde zayıflamış olduğu da gözden kaçmadı.



