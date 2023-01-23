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  4. Zorla sarılıp dudağından öptü, "Bir dahaki sefere sen isteyeceksin" dedi! 66 yaşındaki adamdan liseli gence iğrenç taciz: "Baba-kız ilişkisi içinde..."

Zorla sarılıp dudağından öptü, "Bir dahaki sefere sen isteyeceksin" dedi! 66 yaşındaki adamdan liseli gence iğrenç taciz: "Baba-kız ilişkisi içinde..."

23.01.2023 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Derslerinde yardımcı olması için ve özgüven eksiliği dolayısıyla kendisine danışan liseli F. F.'ye (17) mide bulandıran sözler sarf edip zorla öptü ve sarıldı. "Bir dahaki sefere sen beni öpmek isteyeceksin" diyen, kendisini psikolog olarak tanıtan 66 yaşındaki M. E. D., daha sonraki seanslarda da tacizine devam etti. Konya'da yaşanan iğrenç olayda M. E. D.'nin ifadesinde söyledikleri de 'pes' dedirtti.

Zorla sarılıp dudağından öptü, "Bir dahaki sefere sen isteyeceksin" dedi! 66 yaşındaki adamdan liseli gence iğrenç taciz: "Baba-kız ilişkisi içinde..."

"Bazen baba-kız, bazen ağabey-kardeş bazen de öğretmen-öğrenci ilişkisi içerisinde hareket ettik" diyerek suçlamayı reddetti, liseli F. F.'nin kendi isteğiyle sarıldığını öne sürdü. Konya'daki taciz skandalında her seansta taciz etmeye devam eden M. E. D. hakkında 'Sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İşte mide bulandıran olayın tüm ayrıntıları...

YARDIMCI OLMASI İÇİN BAŞVURMUŞTU

Sabah'ta yer alan habere göre; lise 12'nci sınıf öğrencisi F.F., hem dersleri konusunda hem de özgüven eksikliği nedeniyle yardım almaya karar verdi.

F.F., 2021 Nisan'dan itibaren kendisini psikolog olarak tanıtan M.E.D'nin seanslarına gitmeye başladı.

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M. E. D.

"BURAYI SADECE ÖZEL KİŞİLER ÖPEBİLİR"

Genç kızın yanağına dokunan M.E.D, "Buralar şefkat, merhamet", ardından ise dudaklarına dokunup "Burası sadece özel kişiler tarafından öpülebilir, seni öpebilir miyim?" dedikten sonra genç kızı zorla dudağından öptü.

ZORLA SARILIP TACİZE DEVAM ETTİ

"Bir dahaki sefere sen beni öpmek isteyeceksin" diyerek genç kıza zorla sarılan M.E.D. daha sonraki seanslarda ise "Şimdi kim kimi öpüyor" diyerek tacizlerini sürdürdü.

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SUÇLAMALARI REDDETTİ

Genç kız bu durumu hem annesine hem okuldaki psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmenine anlattı. Genç kızın ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan M.E.D. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

'PES' DEDİRTEN İFADELER

Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan M.E.D hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapmasında 'Sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İlk kez hakim karşısına çıkan M.E.D'nin söyledikleri ise 'pes' dedirtti.

"BABA-KIZ, AĞABEY-KARDEŞ, ÖĞRETMEN-ÖĞRENCİ İLİŞKİSİ KURDUK"

M.E.D. ifadesinde şunları söyledi:

"Ben ona psikolog olduğumu söylemedim. Ben eğitim danışmanlık merkezinde çalışıyorum. Ona yardımcı olmaya çalıştım. Bazen baba-kız, bazen ağabey-kardeş bazen de öğretmen-öğrenci ilişkisi içerisinde hareket ettik. Derslerdeki ilerlemesi nedeniyle o bana sevincinden sarıldı. Hatta ben ona dikkatli olması korusunda uyardım."

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