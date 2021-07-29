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ZTE , Axon 30 5G akıllı telefonunu duyurdu

29.07.2021 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ZTE Asya ve Hindistan pazarına özel birçok akıllı telefon çıkarıyor. ZTE Axon 30 de bunlardan biriydi. Ancak gelen açıklamalara göre bu telefon küresel pazarda da kullanıcılar ile buluşacak.

ZTE , Axon 30 5G akıllı telefonunu duyurdu

Cihaz küresel pazarda Snapdragon 870 ile gelecek. Küresel pazardaki çıkış tarihi de belirlendi. Herhangi bir sorun olmaması halinde Eylül ayında raflardaki yerini alacak. Duyuru, ZTE Devices hesabı üzerinden Twitter’da yapıldı.

ZTE, ekran içi kameralı ilk akıllı telefon olan Axon 20 5G’yi geçen yıl piyasaya sürdü ve telefon dünya çapında piyasaya sürüldü. Bu nedenle, ZTE’nin geliştirilmiş versiyonu diğer pazarlarda da büyütmeyi planlaması pek şaşırtıcı değil.
Akson 30 5G 120 Hz yenileme hızına sahip bir 6.92 inç FHD AMOLED ekrana sahip. Dört çeşidi daha doğrusu RAM ve depolama kapasitesine göre 4 varyantı bulunuyor.– 6GB RAM + 128GB, 8GB RAM + 128GB, 8GB RAM + 256GB ve 12GB RAM + 256GB.

Telefonun arkasında üç adet 64MP kamera ve 3CM makro fotoğraflar da çekebilen 8MP ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ekranın altındaki kamera 16MP sensördür. Kaputun altında 4200mAh pil var ve 55W hızlı şarj, Güç Dağıtımı ve Hızlı Şarj 4+ desteği var. ZTE, telefonu kutudan Android 11 tabanlı MyOS 11 ile birlikte çıkıyor. Bakalım cihazın küresel pazardaki macerası nasıl olacak.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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