HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Zübük filmi Antalya'da gerçek oldu! Gözaltına alınacağını anlayınca namaza durdu, polisler dakikalarca bekledi

Zübük filmi Antalya'da gerçek oldu! Gözaltına alınacağını anlayınca namaza durdu, polisler dakikalarca bekledi

19.06.2023 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kemal Sunal'ın oynadığı Zübük filmini hatırlatan olay Antalya'da yaşandı. Kimlik kontrolü sırasında gözaltına alınacağını anlayan bir adam, aniden namaza durdu. Polisler dakikalarca adamın namazının bitmesini beklerken; o anlar sosyal medyada gündem oldu.

Zübük filmi Antalya'da gerçek oldu! Gözaltına alınacağını anlayınca namaza durdu, polisler dakikalarca bekledi

Filmlere konu olacak ilginç olay Antalya'da yaşandı. Kent merkezinde devriye gezen polis ekipleri şüphelendikleri adamı durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Yapılan kontrolde söz konusu adam hakkında arama kararı olduğunu fark eden ekipler, gözaltı işlemine başLadı.

GÖZALTINA ALINACAĞINI ANLAYINCA NAMAZA DURDU

Gözaltına alınacağını anlayan adam ise bir anda namaz kılmaya başladı.

4

Polisler gözaltına almak için namaz kılan şahsın başında uzun süre bekledi. Namaz kılan şüpheliye dokunamayan polisler uzun süre beklerken, şüpheli ekip aracına tam bineceği sırada da namaza durunca ortaya ilginç görüntüler çıktı.

KEMAL SUNAL'IN ZÜBÜK FİLMİNİ HATIRLATTI

Antalya’daki görüntü, Aziz Nesin’in aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan 1980 yapımı Zübük filmindeki namaz sahnesini akıllara getirdi.

sunal

Kemal Sunal tarafından canlandıran politikacı İbrahim Zübükzade, dolandırıldığı üç kişi tarafından yakalandığı sırada tekbir getiriyordu. Saatlerce namaz kılan Zübükzade bu sayede yakalanmaktan kurtuluyordu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gri kategoride aranıyordu... Üst düzey FETÖ üyesi tutuklandı!Gri kategoride aranıyordu... Üst düzey FETÖ üyesi tutuklandı!
Vatandaşlara kritik uyarı geldi: Yola çıkmayınVatandaşlara kritik uyarı geldi: Yola çıkmayın
Gazeteciyi sokak ortasında darbettiler! "Belediye Başkanı'nın korumaları..." Açıklamalar peş peşe geldiGazeteciyi sokak ortasında darbettiler! "Belediye Başkanı'nın korumaları..." Açıklamalar peş peşe geldi
Anahtar Kelimeler:
antalya Namaz

En Çok Okunan Haberler

İsmail Kartal'ın oğlu ateşi yaktı!

İsmail Kartal'ın oğlu ateşi yaktı!

Bakan Koca duyurdu: Süre 31 Aralık'a kadar uzatıldı!

Bakan Koca duyurdu: Süre 31 Aralık'a kadar uzatıldı!

Şiddetli yağışlar bir ilde daha hayatı felç etti! Vatandaşlara kritik uyarı geldi: Yola çıkmayın

Şiddetli yağışlar bir ilde daha hayatı felç etti! Vatandaşlara kritik uyarı geldi: Yola çıkmayın

Her saniyesi kahretti! Yeni boşandığı eski eşini ve babasını acımadan katletti

Her saniyesi kahretti! Yeni boşandığı eski eşini ve babasını acımadan katletti

Konseri iptal edildi! 'Benim için madalyadır'

Konseri iptal edildi! 'Benim için madalyadır'

O teklife Prof. Dr. Naci Görür'den sert tepki!

O teklife Prof. Dr. Naci Görür'den sert tepki!

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Köpek balığıyla burun buruna geldi

Köpek balığıyla burun buruna geldi

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Koronavirüs zannetti! 35 yaşında kızamık olduğu anlaşıldı

Koronavirüs zannetti! 35 yaşında kızamık olduğu anlaşıldı

Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.