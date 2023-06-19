Zübük filmi Antalya'da gerçek oldu! Gözaltına alınacağını anlayınca namaza durdu, polisler dakikalarca bekledi

Filmlere konu olacak ilginç olay Antalya'da yaşandı. Kent merkezinde devriye gezen polis ekipleri şüphelendikleri adamı durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Yapılan kontrolde söz konusu adam hakkında arama kararı olduğunu fark eden ekipler, gözaltı işlemine başLadı.

GÖZALTINA ALINACAĞINI ANLAYINCA NAMAZA DURDU

Gözaltına alınacağını anlayan adam ise bir anda namaz kılmaya başladı.

Polisler gözaltına almak için namaz kılan şahsın başında uzun süre bekledi. Namaz kılan şüpheliye dokunamayan polisler uzun süre beklerken, şüpheli ekip aracına tam bineceği sırada da namaza durunca ortaya ilginç görüntüler çıktı.

KEMAL SUNAL'IN ZÜBÜK FİLMİNİ HATIRLATTI

Antalya’daki görüntü, Aziz Nesin’in aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan 1980 yapımı Zübük filmindeki namaz sahnesini akıllara getirdi.

Kemal Sunal tarafından canlandıran politikacı İbrahim Zübükzade, dolandırıldığı üç kişi tarafından yakalandığı sırada tekbir getiriyordu. Saatlerce namaz kılan Zübükzade bu sayede yakalanmaktan kurtuluyordu.



