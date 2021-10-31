Zuhal Olcay’dan AKM sitemi! "Her ne kadar davet edilmediysek de..."

Tekirdağ'da bir otelde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için düzenlenen baloda konser veren Zuhal Olcay, Atatürk Kültür Merkezi’nin açılışına ilişkin konuştu.

“ORADA OYNAMADAN ÖLMEYECEĞİM”

Sanatçı Zuhal Olcay, sahnede şunları söyledi:

“Benim O’na (Atatürk) ayrıca müteşekkir olduğum bir şey var. Ben O’nun Ankara’da kurduğu Devlet Konservatuarı’nda, beş yıl parasız yatılı okuyarak mezun oldum. O’na bambaşka çok daha fazla şükranla bağlıyım.

"ORASI ZATEN BİZİM"

Ahdim olsun, bu gece açılışı yapılan ve daha önce sahnesinde defalarca oynadığım AKM’de (Atatürk Kültür Merkezi) bir oyun daha oynamadan gitmeyeceğim. Her ne kadar davet edilmemişsek de açılışa, orası zaten bizim. Orayı çok seviyorum. Orada oynamadan ölmeyeceğim.

