Zuhal Topal-Acun Ilıcalı gerilimi sürüyor! İmalı yanıt

Acun Ilıcalı kendi kanalında yayınladığı 'Yemekteyiz' programıyla aynı formatta olduğunu iddia ederek, 'Zuhal Topal’la Sofrada' yarışmasıyla davalık olmuştu. Yaklaşık iki yıldır devam eden süreçte, bilirkişi raporunun açıklanmasıyla Ilıcalı haklılığını ortaya koydu.

Akabinde konuyla ilgili açıklama yapan medya patronu, "Biz yüzbinlerce dolar ödeyerek, programın formatını ITV'den aldık. Dünya kadar para ödedik taklidinin yapılmaması için. Fakat Fox TV, bizim programın aynısını yayınlıyor. Bununla ilgili yetkililerle de görüştüm, uyardım onları. Bilirkişi raporu da aynen bunları söylüyor. Yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağım" demişti.

TAKİPÇİSİNE YANIT VERDİ!

Konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmayan Zuhal Topal ise sessizliğini bozdu.

Eşi Korhan Saygıner’in yapımcılığını üstlendiği 'Zuhal Topal’la Sofrada' yarışmasında iki sezondur sunuculuk yapan Topal, bir takipçisinin “Reytinglere bakınca siz hep ilk onda diğer program alt sıralarda. Demek ki haticeye değil neticeye bakmalıymış” yorumuna beğeni işaretiyle cevap verdi.