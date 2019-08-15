Zuhal Topal intihar eden damat adayı Uğur Doğan için taziye mesajı yayınladı

Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programında adını duyuran damat adayı Uğur Doğan, sosyal medya hesabından "Bana ayrılan sürenin sonuna geldik" diye video yayınlayarak intihar etti.

Uğur Doğan isimli damat adayı, sosyal medyadan yaptığı veda paylaşımının ardından intihar etti. Hastaneye kaldırılan damat adayı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Zuhal Topal ise Doğan'ın ölümünden duyduğu üzüntüyü Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Zuhal Topal ise Instagram hesabından kendi programında yer alan damat adayının fotoğrafını paylaşarak "Çok üzgünüm... Son derece saygılı, efendi bir kardeşimdi. Ailesine sabır, Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

