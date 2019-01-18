Zuhal Topal'la Sofrada yarışmacısı Hicran ve kaynanası Gönül kimdir?

17 Ocak Perşembe günü yarışmacısı Hicran Koç 40 yaşında. 3 çocuk annesi olan Hicran hanımın titizlik takıntısı var. Hicran hanım mutfakta gerçek bir lezzet makinesi. Kayınvalide Gönül hanım sevecen ve naif bir insan, ayrıca unutkan.

Dual Yapım tarafından hazırlanan program, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Zuhal Topal yarışmacıların evlerine konuk oluyor ve gelinler kaynanalar takım halinde yarışıyor. Zuhal Topal'la Sofrada'ya Gelinim Mutfakta programının eve gidip gelmeli formatı diyebiliriz.

