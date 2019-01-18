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Zuhal Topal'la Sofrada yarışmacısı Hicran ve kaynanası Gönül kimdir?

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.01.2019 00:40 | Son Güncelleme

Fox TV'nin sevilen yemek yarışması Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasına Hicran Koç ve kaynanası Gönül Hanım damga vurdu. Peki Zuhal Topal'la Sofrada'da 14 - 18 Ocak tarihleri arasında yarışan Hicran Koç ve kaynanası Gönül Hanım kimdir?

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmacısı Hicran ve kaynanası Gönül kimdir?

17 Ocak Perşembe günü yarışmacısı Hicran Koç 40 yaşında. 3 çocuk annesi olan Hicran hanımın titizlik takıntısı var. Hicran hanım mutfakta gerçek bir lezzet makinesi. Kayınvalide Gönül hanım sevecen ve naif bir insan, ayrıca unutkan.

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Dual Yapım tarafından hazırlanan program, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Zuhal Topal yarışmacıların evlerine konuk oluyor ve gelinler kaynanalar takım halinde yarışıyor. Zuhal Topal'la Sofrada'ya Gelinim Mutfakta programının eve gidip gelmeli formatı diyebiliriz.

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