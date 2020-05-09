Zuhal Topal'la Sofrada yarışması birincisi kim oldu? İşte 8 Mayıs Cuma Zuhal Topal'la Sofrada kazananı

Hafta içi her gün ekranlara gelen Zuhal Topal'la Sofrada yarışması 8 Mayıs Cuma akşamı 400. bölümüyle yayınlandı. 5 gün boyunca gelinlerin yemek yapıp kayın validelerin ise puan verdiği yarışmada, bir isim haftanın finalinde birinci olarak 15 bin TL'yi almaya hak kazandı.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Zuhal Topal'la Sofrada'da programında 4 -8 Mayıs haftası sona erdi. Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında haftanın birincisi oylamanın ardından belli oldu. Yarışmacılar son gün yemeklerini yedikten sonra puanlarını verdi ve haftanın kazananı açıklandı. Bu hafta en fazla puanı toplayarak 15 bin TL değerindeki para ödülünü almaya hak kazanan isim ise Derya Hanım oldu.



