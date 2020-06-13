Zuhal Topal'la Sofrada yarışması birincisi kim oldu? Sezon finaliyle ekrana geldi! İşte 12 Haziran Cuma Zuhal Topal'la Sofrada'yı kazanan isim

Hafta içi her gün ekranlara gelen Zuhal Topal'la Sofrada yarışması 12 Haziran Cuma akşamı ekrana gelen 420. bölümüyle sezon finali yaptı.. 5 gün boyunca gelinlerin yemek yapıp kayın validelerin ise puan verdiği yarışmada, bir isim haftanın finalinde birinci olarak 15 bin TL'yi almaya hak kazandı.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Zuhal Topal'la Sofrada'da programında 8 - 12 Haziran haftası sona erdi. Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında haftanın birincisi oylamanın ardından belli oldu. Yarışmacılar son gün yemeklerini yedikten sonra puanlarını verdi ve haftanın kazananı açıklandı.



Cuma günü yarışan Roza Hanım, sofrada kayınvalidelerle kısa bir tartışma yaşadı. Tansiyonun yükseldiği masada yarışmacılara Zuhal Topal müdahale etti.

Bu hafta en fazla puanı toplayarak 15 bin TL değerindeki para ödülünü almaya hak kazanan isim ise 39 puan toplayan Gülşah Harmankaya oldu. Yarışmada haftanın sonuncusu 23 puanla Vahide, dördüncüsü 26 puanla Zübeyde, üçüncüsü ise 31 puanla Gökçe oldu. 35 puanla Roza Hanım ise haftayı ikincilikle kapattı.

Sezon finali yaparak ekrana ara veren Zuhal Topal'la Sofrada'nın yeni sezon bölümleri ise Eylül ayında Fox TV ekranlarında olacak.



