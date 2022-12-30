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Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu hafta kim kazandı, kim birinci oldu? İşte Zuhal Topal'la Yemekteyiz büyük ödülün sahibi!

30.12.2022 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu haftanın birincisi belli oldu. 30 Aralık 2022 (bugün)de yayınlanan haftanın son bölümüyle büyük ödül sahibini buldu. Hafta içi her gün TV8'de saat 16.00'da yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın finali bugün gerçekleşti. Birbirinden lezzetli yemekler yaparak birbiriyle yarışan yarışmacılardan kazanan kim oldu merak ediliyor. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in bu haftaki kazananı kim oldu, büyük ödülü hangi yarışmacı kazandı? İşte merak edilenler...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu hafta kim kazandı, kim birinci oldu? İşte Zuhal Topal'la Yemekteyiz büyük ödülün sahibi!

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in bu haftaki son bölümünde kazananın kim olduğu araştırmaları oldukça hızlandı. Büyük bir ilgiyle takip edilen yemek yarışmasında bugün haftanın finali yaşandı. Yapılan yemekler sonrasında oylamalara geçildi ve haftanın kazananı belirlendi. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın galibi kim oldu? 30 Aralık 2022'de yılın son kazananı hangi yarışmacı? İşte deyatlar...

KİM KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyz'in bu haftaki yarışmacıları Hava, Duygu, Özkan, Süleyman ve Efe idi. Bugün yayınlanan haftanın finali yeni bölümde yemek sonrasında yapılan oylamayla birlikte puanlama tamamlandı.

Hava Hanım 26, Duygu Hanım 30, Süleyman Bey 32, Özkan Bey 34 ve Efe Bey 36 puan aldı.

2022'NİN SON KAZANANI EFE BEY OLDU!

Hava Hanım 26 puan alarak beşinci oldu. Duygu Hanım ise 30 puan alarak haftanın dördüncüsü oldu. Süleyman Bey 32 puanla üçüncü olurken Özkan Bey 34 puanla haftayı dördüncü bitirdi. 100.000 TL büyük para ödülünün sahibi 36 puan alarak haftayı birinci tamamlayan Efe Bey oldu! Yarışmacılardan ve Zuhal Topal'dan puan alarak birinci olan yarışmacı büyük sevinç yaşadı.

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2022 yılının son kazananı böylelikle 36 puanla Efe Bey olmuş oldu. 100.000 TL büyük para ödülünü kazanan yarışmacının sevinci görülmeye değerdi.

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