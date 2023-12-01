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Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim kazandı? 1 Aralık Cuma Yemekteyiz haftanın birincisi, 75 bin TL'nin kazananı belli mi?

01.12.2023 14:50 | Son Güncelleme:
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Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi ve büyük ödülün kazananı merak ediliyor. Yeni sezonu tüm hızıyla devam eden Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 1 Aralık Cuma akşamı final heyecanı yaşanıyor. Yemekteyiz programının sıkı takipçileri haftanın kazananı ve büyük ödülün sahibini merak ediyor. Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın üstlendiği program, haftaiçi her gün TV8'de yayınlanıyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 1 Aralık Cuma Yemekteyiz'de haftanın birincisi, 75 bin TL'nin kazananı kim

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında 1 Aralık Cuma akşamı haftanın birincisi merak ediliyor. TV8 ekranlarında haftanın beş günü ekranlara gelen Yemekteyiz programı ilgiyle takip ediliyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında haftanın kazananı 75 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oldu. İşte Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in kazananı...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında gün sonunda yarışmacılara puan veriliyor. Tüm hafta boyunca en yüksek puanı alan yarışmacı Yemekteyiz'in hafta birincisi seçiliyor.

Zuhal Topal kapak

Yemekteyiz programının bu haftaki kazananı henüz belli olmadı. 1 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın birincisi ve en yüksek puanını toplayan yarışmacısı isim henüz belli olmadı. Bu haftanın birincisi ve 75.000 TL'lik büyük ödülün sahibi açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

zuhal topal

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI (27 KASIM - 1 ARALIK 2023)

Birinci gün yarışmacısı: Hilal Hanım

İkinci gün yarışmacısı: Nur Hanım

Üçüncü gün yarışmacısı: Ali Bey

Dörüncü gün yarışmacısı: Rüveyda Hanım

Beşinci gün yarışmacısı: Ali Hüda Bey

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