Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim kazandı? 20 Ocak 2023 Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi!

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının kazananı bugün belli olacak. Bilindiği üzere 1 hafta süren yarışmada en yüksek puanı alan kişi haftanın birincisi oluyor. Kazanan yarışmacı programın sunucusu Zuhal Topal tarafından açıklanıyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının birincisi Funda mı, Ceren mi, Çiğdem mi, İbrahim mi yoksa İlker mi olacak? Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının birincisi bugün belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLDU? (20 OCAK 2023 CUMA)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında gün sonunda yarışmacılara puan veriliyor. Tüm hafta boyunca en yüksek puanı alan yarışmacı Yemekteyiz'de haftanın birincisi seçiliyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın son bölümüyle bu akşam saat 16.00'da ekrana gelecek.

Kazanan yarışmacı belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI (16-20 OCAK 2023)