MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim kazandı? 20 Ocak 2023 Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi!

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim kazandı? 20 Ocak 2023 Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi!

20.01.2023 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının birincisi, 20 Ocak Cuma günü Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 kanalında saat 16:00'da ekrana gelecek olan bölümde belli olacak. gelecek programda Funda, Ceren, Çiğdem, İbrahim ve İlker arasından kimin birinci olacağı merak konusu oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim kazandı? 20 Ocak 2023 Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi hangi yarışmacı oldu? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim kazandı? 20 Ocak 2023 Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi!

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının kazananı bugün belli olacak. Bilindiği üzere 1 hafta süren yarışmada en yüksek puanı alan kişi haftanın birincisi oluyor. Kazanan yarışmacı programın sunucusu Zuhal Topal tarafından açıklanıyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının birincisi Funda mı, Ceren mi, Çiğdem mi, İbrahim mi yoksa İlker mi olacak? Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının birincisi bugün belli olacak.

Zuhal Topal

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLDU? (20 OCAK 2023 CUMA)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında gün sonunda yarışmacılara puan veriliyor. Tüm hafta boyunca en yüksek puanı alan yarışmacı Yemekteyiz'de haftanın birincisi seçiliyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın son bölümüyle bu akşam saat 16.00'da ekrana gelecek.

Ekran görüntüsü 2022-11-18 162440

Kazanan yarışmacı belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

89620,

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI (16-20 OCAK 2023)

  1. gün yarışmacısı : Funda Hanım
  2. gün yarışmacısı : İbrahim Bey
  3. gün yarışmacısı : Çiğdem Hanım
  4. gün yarışmacısı : Ceren Hanım
  5. gün yarışmacısı : İlker Bey
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Müge Anlı itiraf etti kızı Lidya’ya mesaj atmış! ‘300 euroya cennet vaadi’Müge Anlı itiraf etti kızı Lidya’ya mesaj atmış! ‘300 euroya cennet vaadi’
Hayatı film olan Serdar Ortaç hayranlarını üzdü! "Sol ayağıma inme indi"Hayatı film olan Serdar Ortaç hayranlarını üzdü! "Sol ayağıma inme indi"
Müge Anlı ‘Yatağına alıyor’ diye bağırdı! Stüdyoyu karıştıran teklifMüge Anlı ‘Yatağına alıyor’ diye bağırdı! Stüdyoyu karıştıran teklif
Anahtar Kelimeler:
Zuhal Topal Zuhal Topal'la Yemekteyiz Acun Ilıcalı funda

En Çok Okunan Haberler

Seçimlere 114 gün kala 'hayırlı olsun' diyerek açıkladı

Seçimlere 114 gün kala 'hayırlı olsun' diyerek açıkladı

6'lı masaya adaylık mektubu: Meydan okuyorum!

6'lı masaya adaylık mektubu: Meydan okuyorum!

Yüzde 30 değil 18 + 1,5! EYT'lilerin emekli maaş hesabı netleşti

Yüzde 30 değil 18 + 1,5! EYT'lilerin emekli maaş hesabı netleşti

Aşiret mensuplarının 18 yıl sonra gelen erkek bebek sevinci sosyal medyada gündem oldu!

Aşiret mensuplarının 18 yıl sonra gelen erkek bebek sevinci sosyal medyada gündem oldu!

Milyonları ilgilendiriyor! Borç yapılandırma paketi geliyor...

Milyonları ilgilendiriyor! Borç yapılandırma paketi geliyor...

Arap Süleyman'ın mirası! 700 mirasçı, özel ve kamu binaları...

Arap Süleyman'ın mirası! 700 mirasçı, özel ve kamu binaları...

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.