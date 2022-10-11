Zuhal Topal'la Yemekteyiz Esen Berk kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Esen menüsü ve puanları!

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında haftanın 2. yarışmacısı Esen Berk. Genç yarışmacı, bugün ekrana gelecek olan bölümde yemeklerini hazırlayacak ve ardından menüsünü sofraya taşıyacak. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Esen Berk kimdir? İşte Zuhal Topal'la Yemekteyiz Esen ile ilgili merak edilenler...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ESEN KİMDİR?

Esen Berk, 1981 yılında dünyaya geldi. Yemekteyiz yarışmasında iddialı olduğu gözlemlenen Esen Hanım neşeli yapısıyla dikkat çekti. Yemeklerle arasının güzel olduğunu belirten Esen Hanım, Trabzon Akçaabatlı.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YARIŞMACISI ESEN'İN MENÜSÜ VE PUANLARI

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de diğer yarışmacılara karşı vereceği mücadele ile 50 bin TL'nin sahibi olmak isteyen Esen'in hazırlayacağı menü merak konusu oldu. Esen Hanım'ın . Rakiplerin beğeni seviyesi çok yüksek ve buna göre hareket etmesi gerekiyor.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, aşçılık ve yemek programıdır. 5 kişilik bir grup her akşam aralarından birinin evine konuk olmakta ve yapılan yemekler sonucu yarışmacıya 10 üzerinden puanlar verilmektedir. Beşinci günün sonunda en çok puanı alan kişi büyük ödülün sahibi olur

