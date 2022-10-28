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  4. Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 28 Ekim Cuma Yemekteyiz hangi yarışmacı haftanın birincisi oldu? 50 bin TL ödülün kazananı...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 28 Ekim Cuma Yemekteyiz hangi yarışmacı haftanın birincisi oldu? 50 bin TL ödülün kazananı...

28.10.2022 18:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında 28 Ekim Cuma akşamı haftanın birincisi belli olacak. TV8 ekranlarında haftanın beş günü ekranlara gelen Yemekteyiz programı ilgiyle takip ediliyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında haftanın kazananı 50 bin TL'lik ödülün sahibi olacak. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 28 Ekim Cuma Yemekteyiz hangi yarışmacı haftanın birincisi oldu? 50 bin TL ödülün kazananı...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 28 Ekim Cuma Yemekteyiz hangi yarışmacı haftanın birincisi oldu? 50 bin TL ödülün kazananı...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yeni sezonu tüm hızıyla devam ediyor. 28 Ekim Cuma akşamı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de final heyecanı yaşanacak. Yemekteyiz programının sıkı takipçileri haftanın kazananı ve büyük ödülün sahibini merak ediyorlar. Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın üstlendiği Yemekteyiz programı haftaiçi her gün TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın kazananı belli oldu mu? İşte yanıtı...

yemekteyiz kazananı

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI, KİM BİRİNCİ OLDU?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında gün sonunda yarışmacılara puan veriliyor. Tüm hafta boyunca en yüksek puanı alan yarışmacı Yemekteyiz'in hafta birinicisi seçiliyor.

Yemekteyiz programının kazananı henüz belli olmadı. Haftanın birincisi belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

zuhal topal la yemekteyiz

YEMEKTEYİZ 28 EKİM CUMA BÜYÜK ÖDÜLÜN SAHİBİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz adlı yemek yarışması programı, 28 Ekim 2022 Cuma günü 255. bölümüyle seyircisiyle buluştu. Bölüm sonunda hafta boyunca en yüksek puanı alan yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak.

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