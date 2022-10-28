Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 28 Ekim Cuma Yemekteyiz hangi yarışmacı haftanın birincisi oldu? 50 bin TL ödülün kazananı...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yeni sezonu tüm hızıyla devam ediyor. 28 Ekim Cuma akşamı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de final heyecanı yaşanacak. Yemekteyiz programının sıkı takipçileri haftanın kazananı ve büyük ödülün sahibini merak ediyorlar. Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın üstlendiği Yemekteyiz programı haftaiçi her gün TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın kazananı belli oldu mu? İşte yanıtı...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI, KİM BİRİNCİ OLDU?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında gün sonunda yarışmacılara puan veriliyor. Tüm hafta boyunca en yüksek puanı alan yarışmacı Yemekteyiz'in hafta birinicisi seçiliyor.

Yemekteyiz programının kazananı henüz belli olmadı. Haftanın birincisi belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

YEMEKTEYİZ 28 EKİM CUMA BÜYÜK ÖDÜLÜN SAHİBİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz adlı yemek yarışması programı, 28 Ekim 2022 Cuma günü 255. bölümüyle seyircisiyle buluştu. Bölüm sonunda hafta boyunca en yüksek puanı alan yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak.

