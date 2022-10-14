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  4. Zuhal Topal'la Yemekteyiz programını kim kazandı? 14 Ekim 2022 Zuhal Topal Yemekteyiz birincisi! Büyük ödülün sahibi...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programını kim kazandı? 14 Ekim 2022 Zuhal Topal Yemekteyiz birincisi! Büyük ödülün sahibi...

14.10.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı her hafta sevilerek takip ediliyor. Büyük ödülü kazanacak yarışmacı merakla bekleniyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi merak konusu oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz programını kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının birincisi 14 Ekim 2022 Cuma TV8'de yayınlanacak yeni bölümde belli olacak.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programını kim kazandı? 14 Ekim 2022 Zuhal Topal Yemekteyiz birincisi! Büyük ödülün sahibi...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının birincisi her hafta merakla bekleniyor. Bilindiği üzere 1 hafta süren yarışmada en yüksek puanı alan kişi haftanın birincisi olarak 50 bin TL ödülü almaya hak kazanıyor. Kazanan yarışmacı programın sunucusu Zuhal Topal tarafından açıklanıyor. 14 Ekim Cuma 2022 Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının birincisi merak ediliyor.

10 - 14 EKİM YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI

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Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında yarışmacılar, 1 gün yarışmacısı İlkay Hanım, 2. gün yarışmacısı Esen Hanım, 3. gün yarışmacısı Aleyna Hanım, 4. gün yarışmacısı Turan Bey, 5. gün yarışmacısı Hava Hanım olacak şekilde yarıştılar.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZDE KİM BİRİNCİ OLDU?

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14 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi, henüz belli olmadı. Hafta başından bu yana en çok puanı alarak 50 bin TL'lik büyük ödülü kazanan isim açıklandığında haberimize eklenecektir.

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