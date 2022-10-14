Zuhal Topal'la Yemekteyiz programını kim kazandı? 14 Ekim 2022 Zuhal Topal Yemekteyiz birincisi! Büyük ödülün sahibi...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının birincisi her hafta merakla bekleniyor. Bilindiği üzere 1 hafta süren yarışmada en yüksek puanı alan kişi haftanın birincisi olarak 50 bin TL ödülü almaya hak kazanıyor. Kazanan yarışmacı programın sunucusu Zuhal Topal tarafından açıklanıyor. 14 Ekim Cuma 2022 Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının birincisi merak ediliyor.

10 - 14 EKİM YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında yarışmacılar, 1 gün yarışmacısı İlkay Hanım, 2. gün yarışmacısı Esen Hanım, 3. gün yarışmacısı Aleyna Hanım, 4. gün yarışmacısı Turan Bey, 5. gün yarışmacısı Hava Hanım olacak şekilde yarıştılar.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZDE KİM BİRİNCİ OLDU?

14 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi, henüz belli olmadı. Hafta başından bu yana en çok puanı alarak 50 bin TL'lik büyük ödülü kazanan isim açıklandığında haberimize eklenecektir.

