Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yavuzhan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Yavuzhan Ulucan Instagram hesabı!

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında yarışan Yavuzhan Ulucan fragmanın yayınlanmasının ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yavuzhan'ın "Buraya gelmek için işten çıktım" sözleri Zuhal Topal'ı şaşırttı. Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının genç yarışmacısı "İddia zaten bu değil mi?" dedi. Ünlü sunucu ise "Niye işini gücünü bırakıyorsun?" diyerek yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yavuzhan internette araştırılıyor. İşte, Yavuzhan Ulucan hakkında merak edilenler...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YAVUZHAN KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı Yavuzhan Ulucan, 75 bin TL'yi kazanmayı hedefliyor.

Genç yarışmacı bu konuda hem kararlı hem de iddialı.

Yavuzhan'ın "Buraya gelmek için işten çıktım" sözleri Zuhal Topal'la Yemekteyiz fragmanında dikkat çekti.

Yavuzhan Ulucan bu hafta yemek yaparak marifetlerini gösterecek.

YEMEKTEYİZ YARIŞMACISI YAVUZHAN ULUCAN'IN INSTAGRAM HESABI NEDİR?

Zuhal Topal'la Ymeekteyiz yarışmacısı Yavuzhan Ulucan'ın Instagram kullanıcı adı: @yavuzhanulcn'dır.





