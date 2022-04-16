MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Zuhal Topal vatandaşlıktan çıkarılan eşiyle Dubai'ye gitti!

Zuhal Topal vatandaşlıktan çıkarılan eşiyle Dubai'ye gitti!

16.04.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zuhal Topal'la programının sunucusu Zuhal Topal, eşi Korhan Saygıner ve kızıyla birlikte Dubai'ye tatile gitti.

Zuhal Topal vatandaşlıktan çıkarılan eşiyle Dubai'ye gitti!

Zuhal Topal'la Sofrada programını izleyenler Zuhal Topal'ın ailesini özellikle de eşi Koray Saygıner'i, annesi Güler Saygıner'i ve kayınvalidesi Nesrin Saygıner'i merak ediyor. 278128448_676675830281630_5325787464593477164_n

Her yaptığı adım adım takip edilen Zuhal ve ailesinden haber var. Zuhal Topal, eşi Korhan Saygıner'le birlikte Ramazan ayında Dubai'ye gitti. O anlardan bir kare paylaşan Topal'ın paylaşımına binlerce beğeni geldi.

278158221_529868821931457_5811085027590576613_n

KKTC VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKARILDI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Hükümeti, 1200 kişilik vatandaşlık listesinde yaptığı değerlendirmede aralarında ünlü oyuncu ve sunucu Zuhal Topal'ın eşi Korhan Saygıner'in de bulunduğu 175 kişinin vatandaşlığını iptal etmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rihanna aldatıldı mı? Rihanna aldatıldı mı?
Müge Anlı ünlü şarkıcıyla baş başa görüntülendiMüge Anlı ünlü şarkıcıyla baş başa görüntülendi
"Evleneli yaklaşık 1 sene oldu" deyince..."Evleneli yaklaşık 1 sene oldu" deyince...
Anahtar Kelimeler:
Zuhal Topal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarına gece yarısı ayarı! Motorin litresi zamlandı... İşte güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatlarına gece yarısı ayarı! Motorin litresi zamlandı... İşte güncel akaryakıt fiyatları

İftar yemeğinde dikkat çeken kare!

İftar yemeğinde dikkat çeken kare!

Aleyna Tilki'nin yeni klibi olay oldu! "Gülşen'le yarışıyor"

Aleyna Tilki'nin yeni klibi olay oldu! "Gülşen'le yarışıyor"

Canan Karatay: İlaç alacağınıza onu yiyin

Canan Karatay: İlaç alacağınıza onu yiyin

"İki sonuç enteresandı" diyerek açıkladı

"İki sonuç enteresandı" diyerek açıkladı

Tarihi pozisyon! "Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak..."

Tarihi pozisyon! "Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak..."

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

200 ülkede aranıyordu! Sevgilisinin Facebook paylaşımı ele verdi

200 ülkede aranıyordu! Sevgilisinin Facebook paylaşımı ele verdi

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.