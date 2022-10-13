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  4. Zuhal Topal ve Esra Erol'dan sonra Serap Paköz'e katıldı! Gelin adayı Songül kocasına sitem etti

Zuhal Topal ve Esra Erol'dan sonra Serap Paköz'e katıldı! Gelin adayı Songül kocasına sitem etti

13.10.2022 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllar önce Zuhal Topal'la İzdivaç programına katılan Songül Yılmaz burada hayalindeki eşi bulamayınca Esra Erol'la İzdivaç programına geçiş yapmıştı. Evlenen gelin adayı Songül şimdi de Serap Paköz'e katıldı! Gelin adayı Songül kocasına sitem ederek "Bir gece bile ayrı yatsam boşanmak istiyor" dedi.

Gelin adayı Songül yine gündem oldu. Demet Akalın'a hayranlığı ile bilinen gelin adayı yayında söylediği şarkılarla hafızalarda yer edinmişti. Zuhal Topal'dan sonra Esra Erol'un izdivaç programına transfer olan Songül evlenmişti.

Zuhal Topal ve Esra Erol'dan sonra Serap Paköz'e katılan Songül son açıklamalarıyla dikkat çekti.

Ekran Alıntısı

Bir döneme damgasını vuran gelin adayı Songül, Gerçeğin Peşinde programında üçüncü kez evlendiği kocasından memnun olmadığını söyledi.

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Songül açıklamasında “Boşanmak istiyorum. Kocam çok cimri, zenginim deyip beni kandırdı… Bir gece bile ayrı yatsam hayır olmaz, böyle evlilik olmaz, boşanalım diyor" dedi.

ÇEYREK ALIP BOŞANMAKTAN VAZGEÇMİŞ

Gelin adayı Songül'ün eşi Kemal'in gelini ise yayına bağlanarak "Boşanmamak için çeyrek istedi çeyreği alınca boşanmaktan vazgeçti" dedi.

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Zuhal Topal Serap Paköz evlendi söyledi aktan
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