Zuhal Yalçın ölümden döndü!

Kilo problemi nedeniyle yıllar içerisinde mide kelepçesi, mide kelepçesinin yenilenmesi, kelepçenin çıkarılması, mide küçültme gibi birçok ameliyat geçiren Zuhal Yalçın, yılbaşında nefes problemi ve kalp ağrısı şikayetiyle Yaşam Koçu Hakan Albayrak tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yrd. Doç. Dr. Uğur Ekici tarafından ameliyata alınan oyuncunun, ameliyatında riskli bir durumla karşı karşıya kalındığı ortaya çıktı. Yalçın, daha önceki ameliyatlarından kaynaklı organ yapışıklıkları ve mide fıtığı kaynaklı midenin göğüs duvarına kaçması nedeniyle 5.5 saat süren başarılı bir operasyon geçirdi.

"HAYATTA EN ÖNEMLİ ŞEY SAĞLIK"

Sağlığına kavuşan oyuncu, instagram'da sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Zuhal Yalçın, "Ve bugün ameliyatımın 12. günü. 6 kilo verdim. Mide ameliyatı olmak isteyenler benim hikayemi okuyup korkmasınlar. Benim ameliyat olduğum yıllarda bu ameliyatlar gelişme aşamasındaydı. Ancak günümüzde mide ameliyatları çok daha başarılı ve kolay ameliyatlar olarak nitelendiriliyor. Hayatta en önemli şey sağlık, bunu unutmayın" ifadelerini kullandı.

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