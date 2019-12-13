Zülfü Livaneli'den sert tepki: Üç beş tane katil erkek geberseydi

Bayburt'ta 34 yaşındaki bir şahıs önce kent merkezindeki sağlık merkezine girip burada temizlikçi olarak çalışan bir kadını bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün saat 10.40 sıralarında il merkezinde bulunan Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezinde (KETEM) meydana geldi. KETEM'de temizlik işçisi olarak çalışan 1 çocuk annesi Zehra Erdemir (45), kendisini bir süredir rahatsız eden R.Ç.'nin (34) bıçaklı saldırısına uğradı. Boğazı kesilen Zehra Erdemir, Bayburt Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU ÇALIŞANINA SALDIRDI

Buradan kaçarak Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Külliyesi'ne gelen R.Ç, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda çalışan Süleyman Alan'ı da (47) kalbinden bıçakladı. Üniversitenin güvenlik görevlilerince yakalanan R.Ç, polis ekiplerine teslim edildi. Süleyman Alan'ın tedavisi sürüyor.

"ÜÇ BEŞ KATİL ADAYI TEMİZLENİRSE ANCAK DURUR BU İŞLER"

Ünlü Sanatçı Zülfü Livaneli, olayın ardından çok sert bir mesaj yayımladı. Kadın cinayetlerini lanetleyen Zülfü Livaneli, Twitter hesabından "Tehdit altındaki kadınlara silah eğitimi ve ruhsat verilmeli. Üç beş katil adayı temizlenirse ancak durur bu işler. Keşke Özgecan'da, Ceren'de, Emine'de, Şule ve benzerlerinde silah olsaydı. Katil erkekler geberseydi. İşte bu ülke hepimizi bu uç noktalara kadar getirdi" mesajını paylaştı.

İşte o paylaşım;





