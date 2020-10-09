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  4. Zümrüanka dizisinin Ülfet’i Hatice Aslan cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

Zümrüanka dizisinin Ülfet’i Hatice Aslan cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

09.10.2020 14:39 | Son Güncelleme:
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Zümrüanka dizisinin Ülfet’i Hatice Aslan cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

Nuri Bilge Ceylan’ın Üç Maymun filmindeki rolüyle tanınan Hatice Aslan cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı. 58 yaşındaki usta oyuncunun fotoğrafları takipçilerinden tam not aldı.

Fox TV’nin cumartesi gecelerine damga vuran Zümrüdüanka dizisinde Ülfet Kuloğlu karakterine hayat veren Hatice Aslan yaptığı paylaşımla dikkatleri çekti. 58 yaşındaki oyuncunun fotoğrafı sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Başarılı oyuncunun genç kızlara taş çıkartan kusursuz fiziği takipçilerinden övgü dolu yorumlar aldı.

POZLARI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

hatice aslan2

Usta oyuncu Hatice Aslan fotoğrafçı arkadaşının objektifine birbirinden seksi pozlar verdi.

hatice aslan3

Arkadaşının yaptığı çekimleri güzel oyuncu kendi sosyal hesabından paylaştı. Yıllara meydan okuyan güzelliğini takipçileriyle paylaşan Aslan gönderisine “Seksi” notunu ekledi.

hatice aslan4

Aslan’ın fotoğrafları beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Sevilen oyuncunun hayranları yorumlarında usta ismin güzelliğini vurgulamayı ihmal etmedi.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
yaşına göre iyi.
ney ney ney her yeri sarkmış be

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