Zümrüanka dizisinin Ülfet’i Hatice Aslan cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

Fox TV’nin cumartesi gecelerine damga vuran Zümrüdüanka dizisinde Ülfet Kuloğlu karakterine hayat veren Hatice Aslan yaptığı paylaşımla dikkatleri çekti. 58 yaşındaki oyuncunun fotoğrafı sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Başarılı oyuncunun genç kızlara taş çıkartan kusursuz fiziği takipçilerinden övgü dolu yorumlar aldı.
Usta oyuncu Hatice Aslan fotoğrafçı arkadaşının objektifine birbirinden seksi pozlar verdi.
Arkadaşının yaptığı çekimleri güzel oyuncu kendi sosyal hesabından paylaştı. Yıllara meydan okuyan güzelliğini takipçileriyle paylaşan Aslan gönderisine “Seksi” notunu ekledi.
Aslan’ın fotoğrafları beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Sevilen oyuncunun hayranları yorumlarında usta ismin güzelliğini vurgulamayı ihmal etmedi.
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