Zümrüdüanka 26. ve final bölümü fragmanı yayınlandı! Zümrüdüanka dizisi neden bitti?

Zümrüdüanka, 6 Ocak Çarşamba günü final bölümüyle ekrana gelecek. Kapadokya'da çekilen Zümrüdüanka'nın 26. bölümünde sürpriz gelişmeler yaşanacak.

ZÜMRÜDÜANKA FİNAL BÖLÜMÜ KONUSU

Zümrüt’ün tek bir sözüyle konaktan gönderilen Azimet’in gidişi suskun olur. Ancak bu fırtına öncesi sessizliktir ve onu tanıyan herkes bunun arkasından büyük bir fırtınanın geleceğini iyi bilir.

Azimet’in gidişiyle birlikte Demirkanlar konağında adeta yaprak dökümü yaşanır. Herkesten ve her şeyden uzaklaşmak isteyen Suhandan’la Latif, hayatlarına başka bir yerde devam etme kararı alır. Abbas ise Canan’la yepyeni bir sayfa açmaya niyetlenir. Bu uğurda evliliğini bile sonlandırmaya hazırdır.

Zümrüt ve Ülfet’i kendisi için bir tehdit olarak gören Azimet; son oyununu kurar ve Abbas’ın yardımıyla anne kızı tuzağa çeker. Ancak bu tuzak Zümrüt’ü değil Azimet’in sonunu getirir. Ve bütün sırlar bir bir ortaya dökülür.

ZÜMRÜDÜANKA NEDEN BİTİYOR?

Pastel Film tarafından hazırlanan Zümrüdüanka dizisi sezona oldukça iddialı başlamış ve uzun süre yüksek reyting oranlarıyla yayına devam etmişti. Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün yapımcısı olduğu Zümrüdüanka otantik bir atmosferi olan Kapadokya'ya da çekiliyor. Zümrüdüanka dizisi son bölümleriyle reyting sıralamasında gerilerde kalmıştı. Yeni dizilerin başlaması ve çarşamba akşamları güçlü rakiplerle yarışan Zümrüdüanka daha önceki başarısını yakalayamadı.





