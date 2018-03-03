Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde FETÖ şoku!

Rize 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, FETÖ/PDY üyeliğinden yargılanan RTEÜ eski rektörü Arif Yılmaz, 11 ay cezaevinde tutuklu kaldı. Yılmaz'ın tutukluluk hali, geçen yıl Temmuz ayında 100 bin lira kefaletle sanığa elektronik kelepçe takılarak, ev hapsine çevrildi.
Davanın geçen Ekim ayında görülen duruşmasında dosyada aleyhine hiçbir tanık ve sanık beyanı olmadığını belirten Yılmaz, hakkındaki adli kontrol şartının kaldırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, eski rektör Arif Yılmaz'ın ev hapsi kararını kaldırdı.
Eski rektör Prof. Dr. Arif Yılmaz'a yargılandığı davada 'Silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.
DHA
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