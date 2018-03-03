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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde FETÖ şoku!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2018 14:33 | Son Güncelleme

Rize'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin (RTEÜ) eski rektörü Prof. Dr. Arif Yılmaz'a, 'Silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde FETÖ şoku!

Rize 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, FETÖ/PDY üyeliğinden yargılanan RTEÜ eski rektörü Arif Yılmaz, 11 ay cezaevinde tutuklu kaldı. Yılmaz'ın tutukluluk hali, geçen yıl Temmuz ayında 100 bin lira kefaletle sanığa elektronik kelepçe takılarak, ev hapsine çevrildi.

Davanın geçen Ekim ayında görülen duruşmasında dosyada aleyhine hiçbir tanık ve sanık beyanı olmadığını belirten Yılmaz, hakkındaki adli kontrol şartının kaldırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, eski rektör Arif Yılmaz'ın ev hapsi kararını kaldırdı.

Eski rektör Prof. Dr. Arif Yılmaz'a yargılandığı davada 'Silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi üniversite rektör

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Şok derken... şayet adalet olsaydı fetosa her istediğini verenler kozmik odadaki bilgileri cia veren o rektörleri atayanlar feto ile kasila kasila poz verenler hesap veriyor olurdu...
Kanlarına işlemiş. 4 yıl ceza teröriste vay bee! o da ev hapsine çevrilmiş. İlginç.
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