MasterChef'in 1 Aralık akşamında yayınlanan yeni bölümünde kırmızı ve mavi takım dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Yarışmacılar humus çorbası, piruhi, mücendra pilavı, şeftali kebabı ve gullurikya yaparak yarıştılar. Peki 1 Aralık MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte merak edilenler...

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Kıbrıs yemeklerinin yapıldığı kıyasıya mücadelenin sonucunda dokunulmazlığı kazanan takım kırmızı takım oldu. Kırmızı takım oyunu 4-1 skor ile aldı. Bunun ardından mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık oynamak zorunda kaldı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Bireysel dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan buharda pişirme tekniği ile yaratıcı bir yemek yapılması istendi. Kırk dakikalık sürenin sonunda şefler tadım yaptı ve bireysel dokunulmazlığı hak eden yarışmacının Sergen olduğunu açıkladı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef'te 1 Aralık'ta eleme adayları Hasan ile Araz oldu.

MASTERCHEF MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER?

Sergen

Tahsin

Burcu

Hasan

Araz

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER?