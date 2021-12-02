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1 Aralık MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? MasterChef eleme adayı kim oldu?

02.12.2021 02:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef'te 1 Aralık akşamında yarışmacılar Kıbrıs mutfağına ait birbirinden lezzetli yemekleri hazırlayarak yarıştı. Bir takım dokunulmazlığı alırken diğer takım bireysel dokunulmazlık oynadı ve bunun sonucunda iki eleme adayı ismi vermek zorunda kaldı. İşte detaylar...

1 Aralık MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? MasterChef eleme adayı kim oldu?

MasterChef'in 1 Aralık akşamında yayınlanan yeni bölümünde kırmızı ve mavi takım dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Yarışmacılar humus çorbası, piruhi, mücendra pilavı, şeftali kebabı ve gullurikya yaparak yarıştılar. Peki 1 Aralık MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte merak edilenler...

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Kıbrıs yemeklerinin yapıldığı kıyasıya mücadelenin sonucunda dokunulmazlığı kazanan takım kırmızı takım oldu. Kırmızı takım oyunu 4-1 skor ile aldı. Bunun ardından mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık oynamak zorunda kaldı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Bireysel dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan buharda pişirme tekniği ile yaratıcı bir yemek yapılması istendi. Kırk dakikalık sürenin sonunda şefler tadım yaptı ve bireysel dokunulmazlığı hak eden yarışmacının Sergen olduğunu açıkladı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef'te 1 Aralık'ta eleme adayları Hasan ile Araz oldu.

1 Aralık MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? MasterChef eleme adayı kim oldu?

1 Aralık MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? MasterChef eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER?

  • Sergen
  • Tahsin
  • Burcu
  • Hasan
  • Araz

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER?

  • Eren
  • Dilara
  • Görkem
  • Safanur
  • Mert

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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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