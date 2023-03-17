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1 dönüme ne kadar sarımsak ekilir, nasıl ekilir? Sarımsak ekiminde hangi gübre kullanılır, kaç günde bir sulanır?

04.03.2023 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kültür sebzeleri arasında önemli bir yeri olan sarımsak doğal antibiyotik olmasıyla bilinir. Yoğun bir talep gören sarımsak toprakta yetiştirilen bir sebzedir. Bu yüzden tarımla ilgilenen pek çok kişi bu şifalı sebzeyi yetiştirmek istemektedir. Sadece bahçede ya da serada değil, evde saksıda da sarımsak yetiştirmek mümkündür. Kolay bir şekilde yetiştirilen sarımsak hızlıca gelişir. Peki, sarımsak ekiminde hangi gübre kullanılır?

1 dönüme ne kadar sarımsak ekilir, nasıl ekilir? Sarımsak ekiminde hangi gübre kullanılır, kaç günde bir sulanır?

Tüm dünyada sıkça tüketilen bir sebze olan sarımsak Türkiye’de özellikle Kastamonu’da yetiştirilir. Bir kültür bitkisi olduğu için diğer bitkiler gibi çiçeklenme sonucu tohum üretmez. Tohum olarak direkt sarımsak dişleri kullanılır. Sarımsağın dikimi için en uygun iklim koşulu şubat ve mayıs ayları arasıdır. Sarımsak yetiştirmek için yer olarak ise bahçe, sera ya da saksı tercih edilebilir. Ekim alanına uygun yöntemler kullanıldığı takdirde oldukça verimli sonuç elde edilebilir.

1 dönüme ne kadar sarımsak ekilir?

Sebze ve meyve yetiştirirken ne kadar alana ne miktarda tohum ekileceğini bilmek gerekir. Bu sayede daha fazla verim ve kaliteli ürün elde etmek mümkündür. 1 dönüm 1000 m2 alana eşdeğerdir. Bu alan ise yaklaşık olarak 100-120 kg tohumluk sarımsak ekimine uygundur. Bu alandan elde edilecek sarımsak miktarı ise ortalama olarak 1-1,5 ton arasıdır.

Sarımsak ekiminde hangi gübre kullanılır?

Sarımsak yetiştirmek isteyen kişiler hangi gübreyi tercih etmeleri gerektiğini araştırır. Her gübre aynı verimi sağlamaz. Sarımsak ekilecek tarlaya, sarımsak ekmeden en az 4 ay önce organik gübre uygulanmalıdır. Ancak bu gübrelemeyi toprağın 25 cm altına kadar sürüm ile karıştırmamak gerekir. Sarımsak bitkisi 30-40 cm kadar uzadığında ise toprağa serpme yöntemi ile potasyum nitrat gübresi atılmalıdır.

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Sarımsak tohumu nasıl ekilir?

Sarımsak tohumu yani dişleri bahçeye, tarlaya ya da saksıya ekilebilir. Eğer sarımsaklar açık alanda yetiştirilecekse öncesinde toprağın hazırlanması gerekir. Sarımsak doğal gübre sevmediği için zirai gübre kullanmaya dikkat edilmelidir. Sarımsakları ekmek için şu adımlar izlenebilir:

  • Sarımsak dişleri 20-40 cm sıra ile dizilir.
  • Ardından 5-10 cm sıra üzeri uzaklık ayarlanır.
  • Çok sıralı olarak dizilecekse 120-150 cm sıra arası ve 10x10 cm mesafe aralıkları ile ekilmelidir.
  • Dişler için uygun ekim derinliği ise 3-4 cm’dir.
  • Her yuvaya tek bir diş gelecek şekilde ekim yapılmalıdır.
  • Dişler, sivri kısımları yukarı gelecek şekilde dikilmelidir.
  • Yağmurlama sistemi ile toprağı nemlendirmek yeterlidir.

Sarımsak kaç ayda hasat olur?

Sarımsağın hasadı ile ilgili belli bir zaman dilimi vermek mümkün değildir. Bu zaman dilimi tamamen dikim zamanına ve iklim şartlarına bağlıdır. Ancak yine de sarımsak için hasat zamanı yaklaşık 1-2 ay olur. Kesin bir dönem verilemediği için sarımsakları gözle takip etmek ve zamanı geldiğinde toplamak gerekir. Sarımsakların yaprakları kurumaya yani sararıp kahverengiye çalmaya başladığı zaman hasat zamanının başladığı anlamına gelir. Dişler kurumaya başladığında sarımsakları hasat etmek gerekir. Eğer gözlemlenmezse sarımsak hasadı için geç kalınabilir ve ürünler kullanılamaz hâle gelebilir. Erken toplanması durumunda ise sarımsaklar yaş kalabilir. Bu sarımsakların kurumasını beklemek gerekebilir.

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Sarımsak kaç günde bir sulanır?

Ekilen sarımsakları doğru bir şekilde yetiştirmek için sulamaya dikkat etmek gerekir. Bu sayede kökleri gelişebilir. Sarımsağın ekildiği toprağın nemli kalmaya ihtiyacı vardır. Ancak sarımsağın kaç günde bir sulanması gerektiği ile ilgili net bir bilgi verilemez. Çünkü ortam koşullarına göre toprağın nemliliği değişiklik gösterir ve buna göre sulama yapılması gerekir.

Sarımsak yağmur yağmayan bir bölgede yetiştiriliyorsa haftada 1 defa sulanması önemlidir. Havalar ısınmaya başladığı zaman ise sarımsakları sulama sıklığı azaltılmalıdır. Çünkü sarımsakların gelişmesi ve doğru bir şekilde büyüyebilmesi için sıcak ve kuru bir ortamda bulunmaları gerekir.

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