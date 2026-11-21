Edinilen bilgiye göre kaza, Ceylanpınar ilçesi ile Mardin’in Kızıltepe ilçesini birbirine bağlayan karayolun Saraççeşme kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı.
İhbar üzerine bölgeye Ceylanpınar ve Kızıltepe ilçelerinden çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Mehmet Bitmez’in hayatını kaybettiğini belirlerken, kazada yaralanan 4 kişi ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesine, 2 kişi ise Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırdı.
Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Fatma Bitmez de (55) doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.