Edinilen bilgiye göre kaza, Ceylanpınar ilçesi ile Mardin’in Kızıltepe ilçesini birbirine bağlayan karayolun Saraççeşme kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı.

FECİ KAZADA 2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine bölgeye Ceylanpınar ve Kızıltepe ilçelerinden çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Mehmet Bitmez’in hayatını kaybettiğini belirlerken, kazada yaralanan 4 kişi ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesine, 2 kişi ise Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırdı.



Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Fatma Bitmez de (55) doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır