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1 MB kaç KB, GB, TB, PB, EB, ZB, YB eder?

12.06.2022 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depolama birimleri hesaplanırken kullanılması gereken değerler sıkça karıştırılır. Özellikle birimler büyüdükçe hesaplaması da bir o kadar zorlaşır. Bu nedenle değerlerle ilgili yapılan hesaplamalarda, hangi birimin neye karşılık geldiğine dikkat etmek gerekir. 1 MB kaç KB, GB, TB, PB, EB, ZB, YB eder?

1 MB kaç KB, GB, TB, PB, EB, ZB, YB eder?

İçindekiler

  • 1 MB kaç KB eder?
  • 1 MB kaç GB eder?
  • 1 MB kaç TB eder?
  • 1 MB kaç PB eder?
  • 1 MB kaç EB eder?
  • 1 MB kaç ZB eder?
  • 1 MB kaç YB eder?

Depolama alanları bilgisayarda kullanılan verilerin kaybolmadan saklanmasını sağlar. Alanların ne kadar büyüklükteki veriyi saklayabileceği ise ölçü birimleri ile açıklanır. Ölçü birimleri de aralarında boyutlara göre sınıflara ayrılır.

1 MB kaç KB eder?

1 MB boyutundaki bir depolama birimi 1024 KB'lık bir depolama alanına eşittir. Yani 1024 KB'lık bir alanınız kaldıysa içerisine 1 MB alanındaki bir dosyayı yükleyebilirsiniz.

1 MB kaç GB eder?

1 MB alana sahip bir disk ya da depolama birimi 0,0009765625 GB alana eşittir. Bu da oldukça düşük bir depolama alanını temsil etmektedir. Buna ek olarak bir de 1 GB depolama alanı, 1024 MB depolama birimine eşittir.

1 MB kaç TB eder?

1 MB alana sahip bir depolama birimi, 0,00000095367431640625 TB alana eşittir. Bu da bakıldığında TB cinsinden neredeyse yok diyebileceğimiz bir alanı işaret eder. Buna ek olarak, 1 TB depolama birimi 1048576 Megabayt depolama alanına eşit gelmektedir.

1 MB kaç PB eder?

1 MB alana sahip bir depolama alanı, 0,000000000931322574615479 petabayt depolama birimine eşdeğerdir. Buna ek olarak 1 PB depolama alanı, 1073741824 Megabayt depolama birimine denk gelir.

1 MB kaç EB eder?

1 MB birime sahip bir depolama alanı, 0,000000000000909494701772928 exabayt boyutuna denk gelmektedir. Buna ek olarak 1 EB depolama alanı, 1099511627776 Megabayt depolama birimine denk gelmektedir.

1 MB kaç ZB eder?

1 Megabayt, birime sahip bir depolama alanı 0,00000000000000088817841970013 Zettabayt depolama birimine eşit gelmektedir. Buna ek olarak bir de, 1 ZB depolama alanı 1125899906842600 Megabayt depolama birimine eşittir.

1 MB kaç YB eder?

1 Megabayt alana sahip bir depolama birimi, 0,0000000000000000008673617379884 Yottabayt depolama alanına eşittir. Buna ek olarak 1 YB depolama birimi, 1152921504606800000 Megabayt depolama alanına işaret eder.

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