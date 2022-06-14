1 MB kaç KB, GB, TB, PB, EB, ZB, YB eder?

Depolama alanları bilgisayarda kullanılan verilerin kaybolmadan saklanmasını sağlar. Alanların ne kadar büyüklükteki veriyi saklayabileceği ise ölçü birimleri ile açıklanır. Ölçü birimleri de aralarında boyutlara göre sınıflara ayrılır.

1 MB kaç KB eder?

1 MB boyutundaki bir depolama birimi 1024 KB'lık bir depolama alanına eşittir. Yani 1024 KB'lık bir alanınız kaldıysa içerisine 1 MB alanındaki bir dosyayı yükleyebilirsiniz.

1 MB kaç GB eder?

1 MB alana sahip bir disk ya da depolama birimi 0,0009765625 GB alana eşittir. Bu da oldukça düşük bir depolama alanını temsil etmektedir. Buna ek olarak bir de 1 GB depolama alanı, 1024 MB depolama birimine eşittir.

1 MB kaç TB eder?

1 MB alana sahip bir depolama birimi, 0,00000095367431640625 TB alana eşittir. Bu da bakıldığında TB cinsinden neredeyse yok diyebileceğimiz bir alanı işaret eder. Buna ek olarak, 1 TB depolama birimi 1048576 Megabayt depolama alanına eşit gelmektedir.

1 MB kaç PB eder?

1 MB alana sahip bir depolama alanı, 0,000000000931322574615479 petabayt depolama birimine eşdeğerdir. Buna ek olarak 1 PB depolama alanı, 1073741824 Megabayt depolama birimine denk gelir.

1 MB kaç EB eder?

1 MB birime sahip bir depolama alanı, 0,000000000000909494701772928 exabayt boyutuna denk gelmektedir. Buna ek olarak 1 EB depolama alanı, 1099511627776 Megabayt depolama birimine denk gelmektedir.

1 MB kaç ZB eder?

1 Megabayt, birime sahip bir depolama alanı 0,00000000000000088817841970013 Zettabayt depolama birimine eşit gelmektedir. Buna ek olarak bir de, 1 ZB depolama alanı 1125899906842600 Megabayt depolama birimine eşittir.

1 MB kaç YB eder?

1 Megabayt alana sahip bir depolama birimi, 0,0000000000000000008673617379884 Yottabayt depolama alanına eşittir. Buna ek olarak 1 YB depolama birimi, 1152921504606800000 Megabayt depolama alanına işaret eder.

