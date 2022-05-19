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Tam zamanlı yetişkin filmleri izlemek için para alıyor! ''Bu dünyanın en iyi işi''

19.05.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22 yaşındaki Rebecca Dickson, etik bir cinsel içerik sitesi tarafından veri analizi yapmak için işe alındığını söyledi. Genç kadın işi gereği yetişkin filmleri izliyor ve filmlerin analizini yapıyor. İşi karşılığı askeri ücretten fazla para kazandığını belirten genç kadın yeni işinden oldukça memnun ve heyecanlı olduğunu anlattı.

Tam zamanlı yetişkin filmleri izlemek için para alıyor! ''Bu dünyanın en iyi işi''

Genç bir kadın, kazançlı bir iş olan veri analizi görevi için 90.000'den fazla kişiyi geriden bırakarak, kendisine saatte 20 dolar ödeyen yetişkin filmi izleme görevine başladı. ABD'deki asgari ücretin neredeyse üç katını kazanan Dickson'ın şimdi, yetişkin filmlerindeki eğilimler ve istatistikler hakkında derinlemesine bir rapor derleyebilmesi için garip kliplerden veri toplaması gerekiyor.

ANALİZ YAPIYOR

Dickson'ın ilk görevi, ilgi gören yetişkin filmlerini izleyerek her bir klibin süresini, içeriğini, saç rengi dağılımını, dil dağılımını, fetişleri ve rol oyunlarını gözlemlemek olacak. Şirket, bunun insanların çevrimiçi tercihlerinin gözlemlenmesine ve uygulamalarının daha iyi anlaşılmasına yol açacağını umuyor.

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''ZEVK İÇİN İZLEMEKTEN FARKLI''

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Daha önce 9-5 işlerde çalışan Dickson böyle bir işi hiç hayal etmediğini söyledi. Yetişkin filmlerini profesyonel olarak izlemekle zevk için izlemek arasında bazı farklılıklar olduğunu kabul eden genç kadın, şimdi filmleri atlamayıp tam olarak izlediğini ekledi.

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HER YERDE ÇALIŞAMIYOR

Esnek bir şekilde uzaktan çalışıyor olsa da, mahremiyet gerektiren bir içerik üzerinde çalıştığı için her yerden çalışmasının mümkün olmadığını söyledi. Bu sebeple genellikle yalnız yaşadığı evden çalışan Dickson, saatlerce yetişkin filmleri izleyerek yeni işine alışıyor.

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Anahtar Kelimeler:
porno
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