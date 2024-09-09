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  4. 1 numaralı katil zanlısı o! Açık açık ‘Narin’in babası sen misin’ diye soruldu! İşte amcanın ifadesi

1 numaralı katil zanlısı o! Açık açık ‘Narin’in babası sen misin’ diye soruldu! İşte amcanın ifadesi

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
09.09.2024 21:50
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Türkiye günlerdir, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan ve ardından cansız bedenine ulaşılan Narin Güran soruşturmasını konuşuyor. 24 kişinin gözaltına alındığı soruşturmada tek tutuklu Narin'in amcası Salim Güran. Tutuklu olan amcanın ifadesi ortaya çıktı. İşte amcaya sorulan sorular ve Narin ile ilgili verdiği yanıtlar...

Herkes 8 yaşında bir cinayete kurban giden Narin'in katilini merak ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu 24 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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SALİM GÜRAN'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Olayda tek tutuklu olarak amca Salim Güran bulunuyor. Narin’in amcası muhtar Salim Güran’ın ifadesi de ortaya çıktı. Amca, Narin ile ilgili sorulara verdiği cevaplar dikkat çekti. İşte Salim Güran'a yöneltilen sorular ve yanıtları...

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Narin’in amcası muhtar Salim Güran’ın ifadesinden;

Narin Güran'ın babası olma olasılığınız var mı?

  • Yoktur. Yok öyle bir şey

  • Narin Güran'a kim neden zarar verdi?

Ne bileyim ben kim zarar vermiş

  • Narin Güran'ı siz mi öldürdünüz?

Yok öyle bir şey ben öldürmedim

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amca Narin
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