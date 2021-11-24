''Covid partisine'' katıldı koronavirüsten hayatını kaybetti

İtalyan gazete Corriere Della Sera'ya göre, insanlar aşı olmadan yeşil geçiş belgesi almak için, koronavirüse yakalanmak ve antikor almak için kendi kendilerine çözüm yolu arıyor.

Avustralya'daki gibi İtalya'da da 'yeşil geçiş' bir gereklilik. Hükümetin çıkardığı kanun hükmünde kararnameye göre, ülkede en az 1 doz Covid-19 aşısı yaptıranlar için 9 ay, Covid-19 geçirenler için 6 ay geçerli olmak üzere "Yeşil Geçiş" belgesi düzenleniyor.

YEŞİL GEÇİŞ BELGESİ OLMADAN BİRÇOK YERE GİRİLEMİYOR

Söz konusu "Yeşil Geçiş" belgesi, 6 Ağustos'tan itibaren restoran ve kafe gibi yerlerin iç mekanlarına, tiyatrodan sinemalara, halka açık gösteri, spor etkinlikleri (müsabaka, yarışma) ile müzeler, yüzme havuzları, spor salonları, festivaller, fuarlar, termal merkezler, tematik eğlence parkları ve bahis salonlarına girişlerde zorunlu tutuluyor.

COVİD PARTİSİNE KATILIP COVİD-19'DAN ÖLDÜ

Bununla birlikte İtalya'nın Bolzano bölgesinde Covid-19 biriminde koordinatörlük yapan doktor Patrick Franzoni, Avusturya'da 55 yaşındaki bir adamın, enfekte olmayı amaçladığı İtalya'daki bir 'Covid partisinde' Covid-19 ile enfekte olduktan sonra öldüğünü söyledi.

Franzoni Covid partileriyle ilgili olarak, "Virüsün çocuklarda ve gençlerde bile çok tehlikeli olduğunun farkında değiller" dedi ve ekledi: Okul çağındaki çocuklar aşı karşıtı aileleri yüzünden bu virüsün ne kadar tehlikeli olduğunun farkında değil. Bunu sadece bir grip olarak görüyorlar.

DOKTORLAR SIK SIK COVİD PARTİLERİNE KATILAN HASTALARLA KARŞILAŞIYOR

Yine İtalya'da Covid partisi düzenlenen bir yerde, yeşil geçiş izni almak için partiye katılan üç kişinin hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

Salgının başlangıcından bu yana İtalya'da 4,9 milyondan fazla Covid-19 vakası ve 130.000'den fazla Covid ile ilgili ölüm meydana geldi. 2020'nin başında en kötü etkilenen ülkelerden biriydi.



