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    4. 10 aylık bebeği susmadığı için arabada kilitli bıraktı! Cani anne hiçbir şey yok gibi alışverişine devam etti... Kıskıvrak yakalandı

    10 aylık bebeği susmadığı için arabada kilitli bıraktı! Cani anne hiçbir şey yok gibi alışverişine devam etti... Kıskıvrak yakalandı

    04.11.2023 10:33 | Son Güncelleme:
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    10 aylık bebeği susmadığı için arabada kilitli bıraktı! Cani anne hiçbir şey yok gibi alışverişine devam etti... Kıskıvrak yakalandı

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Long Island bölgesinde yaşayan 25 yaşındaki Amber-Rose Danahy isimli bir anne 10 aylık bebeği Franklin Square Lidl'i susmadığı için arabada kilitli bırakmayı tercih etti. Cani anne bir çocuğun refahını tehlikeye atmakla suçlanarak tutuklandı.

    Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinin Manhattan bölgesinin doğusundaki Long Island'ta bir marketin otoparkına çocuk terk edildi. 10 aylık oğlu susmadığı için onu cezalandırmak isteyen anne Franklin Square Lidl bebeğini otoparkta park eden aracın içinde kilitli bir şekilde bıraktı.

    BAŞKA BİR AİLE ÜYESİNE VERİLDİ

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kilitli bulunan aracı açmayı başararak 10 aylık Franklin Square Lidl'i kurtardı. Küçük çocuk başka bir aile üyesinin gözetimine verildi. Danahy, bir yıla kadar hapis veya üç yıla kadar denetimli serbestlik cezası gerektiren bir çocuğun refahını tehlikeye atmakla suçlandı.

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    Amerika New York bebek

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