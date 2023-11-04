10 aylık bebeği susmadığı için arabada kilitli bıraktı! Cani anne hiçbir şey yok gibi alışverişine devam etti... Kıskıvrak yakalandı

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinin Manhattan bölgesinin doğusundaki Long Island'ta bir marketin otoparkına çocuk terk edildi. 10 aylık oğlu susmadığı için onu cezalandırmak isteyen anne Franklin Square Lidl bebeğini otoparkta park eden aracın içinde kilitli bir şekilde bıraktı.

BAŞKA BİR AİLE ÜYESİNE VERİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kilitli bulunan aracı açmayı başararak 10 aylık Franklin Square Lidl'i kurtardı. Küçük çocuk başka bir aile üyesinin gözetimine verildi. Danahy, bir yıla kadar hapis veya üç yıla kadar denetimli serbestlik cezası gerektiren bir çocuğun refahını tehlikeye atmakla suçlandı.