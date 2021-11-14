HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 10 ilde FETÖ operasyonu: Gözaltındakiler konuştu! 467 şüpheli tespit edildi

10 ilde FETÖ operasyonu: Gözaltındakiler konuştu! 467 şüpheli tespit edildi

14.11.2021 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya merkezli 10 ilde FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u etkin pişmanlıktan yararlandı. Şüphelilerin verdiği ifadeler doğrultusunda 467 şahıs daha tespit edildi. Şahıslardan 203'ünün örgütle irtibatı ve iltisakı ilk defa deşifre edildiği ortaya çıktı.

10 ilde FETÖ operasyonu: Gözaltındakiler konuştu! 467 şüpheli tespit edildi

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik çalışmalar kapsamında Konya merkezli İstanbul, Isparta, Manisa, Ankara, Antalya, Mersin, Adana, Şanlıurfa ve Iğdır illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Gözaltına alınan 12 şüpheli, Konya'ya getirilerek sorgulandı. İfadeleri tamamlanan şüphelilerden "büyük bölge talebe sorumlusu, şehir dışı talebe sorumlusu, bölge talebe sorumlusu ve bölge sorumlusu" pozisyonlarında faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüphelilerden 10'u etkin pişmanlıktan yararlandı.

TESPİT EDİLEN 467 ŞAHISTAN 203'Ü İLK DEFA DEŞİFRE EDİLDİ

Şüphelilerin vermiş oldukları bilgiler neticesinde FETÖ üyesi 467 şahıs tespit edildi. Bu şahıslardan 203'ünün örgütle irtibatı ve iltisakı ilk defa deşifre edildi. Haklarında işlem kaydı olmayan 203 şahsın içerisinde halen kamuda aktif olarak çalışan 70 kamu görevlisi bulunduğu ve 133 şahsın da özel sektör çalışanı olduğu tespit edildi. Ayrıca işlem kaydı bulunmayan 21 şahsın da örgüt içerisinde bölge talebe sorumlusu görevini yaptığı anlaşıldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 10 şahıs serbest bırakılırken, 2 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pazarda korkunç anlar! Bıçaklandı, tekme ve yumruklarla dövüldüPazarda korkunç anlar! Bıçaklandı, tekme ve yumruklarla dövüldü
PARTNER İki kez evlenmişti! İşte ünlü şarkıcının kızı İki kez evlenmişti! İşte ünlü şarkıcının kızı
Bu ilk değilmiş! İş yeri sahibini kandırıp böyle çalmışBu ilk değilmiş! İş yeri sahibini kandırıp böyle çalmış
Anahtar Kelimeler:
Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Özer duyurdu! Ehliyet sınavlarında yeni dönem

Bakan Özer duyurdu! Ehliyet sınavlarında yeni dönem

Valilikten koronavirüs kararı! 15 Kasım'dan itibaren geçerli olacak

Valilikten koronavirüs kararı! 15 Kasım'dan itibaren geçerli olacak

Doğal gazın fiyatı arttı, sobaya dönüş başladı

Doğal gazın fiyatı arttı, sobaya dönüş başladı

İstanbul'da sevgililere taciz ve saldırı

İstanbul'da sevgililere taciz ve saldırı

Çoğu kişi bunu bilmiyor! Dövizle borçlananlar dikkat

Çoğu kişi bunu bilmiyor! Dövizle borçlananlar dikkat

Annesi Dubai'ye gitti! Bikinili pozlarıyla olay oldu

Annesi Dubai'ye gitti! Bikinili pozlarıyla olay oldu

İlginizi Çekebilir

Hem sportif hem de şık cap şapkalar

Hem sportif hem de şık cap şapkalar

Kahreden gerçek 11 yıl sonra ortaya çıktı

Kahreden gerçek 11 yıl sonra ortaya çıktı

İşimi ben hallederim diyenlere şarjlı matkap tavsiyeleri

İşimi ben hallederim diyenlere şarjlı matkap tavsiyeleri

Gencin katili, öğretmen babası çıktı

Gencin katili, öğretmen babası çıktı

'Allah' deyip doğruldu! Ölüm haberi çeken gazeteciler şoke oldu

'Allah' deyip doğruldu! Ölüm haberi çeken gazeteciler şoke oldu

Cumhur İttifakı'na mı geçecekler? Karamollaoğlu'ndan açıklama

Cumhur İttifakı'na mı geçecekler? Karamollaoğlu'ndan açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.