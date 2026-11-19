Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı sonrası önemli değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Tüm yol ve dava arkadaşlarıma selamlarımı yolluyorum. Toplantımıza yapacağınız katkılar için burada dile getireceğiniz öneri ve görüşler için şimdiden teşekkür ediyorum.

AK Parti Türkiye'nin en büyük partisidir. Makine misali güçlü ilerleyen özel bir siyasi harekettir, AK Parti milletin partisidir. Bu hareket sizlerin emeklerinizle büyümüştür. Sizlerin ve teşkilatımızın isimsiz kahramanlarını gayretiyle gelmiştir. Kendisi ile birlikte Türkiye'yi de büyütmeye devam edecektir. Sizlerle birlikte büyük Türkiye davasına omuz vermekten dolayı bahtiyarım, gururluyum ve onurluyum.

"BİZİM SOKAK İLE ÇARŞI PAZARLA BAĞIMIZ KOPMADI"

Şartlar ne olursa olsun hakkı ve hakikati savunan önceliği millet ve ümmetin selameti olan bu hareketin her bir neferine bugün bir kez daha tebriklerimi iletiyorum.

Esnafımızın dükkanına misafir oluyoruz çiftlerimizle tarlasında buluşuyoruz. Çok açık ve net belirtmek durumundayım; 25 sene önce sokağın, çarşının ve pazarın sesi olarak kurulmuş bir partiyiz. Milletin içinde milletin arasında siyasetimizi yaptık. Sokak ile çarşı pazarla bağımız kopmadı. Bizim milletimizin gündemi ile irtibatımız hiç zayıflamadı. Bu ülkenin her ilçesinde her köyündeyiz. Biz aynı zamanda bu ülkenin hem ocağında hem de hanesindeyiz. Milyonların gönül sarayının baş köşesindeyiz. Milletimizin her derdini biliyor, özellikle bu meseleleri çözmenin mücadelesini veriyoruz. Vatandaşlarımızla aramıza vasıtalar koymayız. Kimin ne sıkıntısı şikayeti varsa ondan haberimiz olur çözmek için gerekeni yaparız.

Partimiz ile ilgili ahkam kesenler çok iyi bilsin ki AK Parti millet için vardır. Unutmayın millete hizmet için vardır. Emanetini taşıdığımız aziz milletimizin hizmetkarı, emrindeyiz. Hiç bir arkadaşımız milletle irtibatını koparamaz, milletin sesine kulak tıkayamaz. Biz milletini sinesinden çıktık. Biz Kaf dağının zirvesinden siyaset yapanları indirdik. Milletin arasındayız oradan da kimse bizi koparamaz. 24 yıldır çok önemli işler yaptık, yapamadıklarımızın farkındayız. O hedeflere ulaşmak için canla başla çalışıyoruz.

"YEREL YÖNETİM REFORMU HAZIRLIKLARI 5 TEMEL BAŞLIKTA DEVAM EDİYOR"

AK Parti olarak yerel yönetim hizmetlerini en iyi şekilde sunmanın gayreti içerisindeyiz. Daha önce yerel yönetimlerde karşı karşıya olduğumuz temel sorun alanlarına işaret etmiş çözüm bulunmasını söylemiştik. Yerel Yönetimler Başkanlığımızı yönlendirdik. Talimatımız üzerine Yerel Yönetim Reformu hazırlıkları 5 temel başlıkta çok boyutlu ve titiz şekilde devam ediyor.

Milletin emanetine ihanet eden, ahlaksızların sebep olduğu faturanın bedelini milletimizle birlikte görevini düzgün yapanlarda ödüyor. Yanlış varsa düzeltmek siyasetçiler olarak bizim görevimizdir. Milletimize karşı görevimizi yerine getireceğiz. Refah ve çözüm irademizi canlı tutmaya devam edeceğiz. Cumhur İttifakı olarak yarım asırdır terör meselesi dahil, Türkiye'nin kronik sorunlarına çözüm bulacağız.

9 BELEDİYENİN AK PARTİ'YE GEÇMESİ BEKLENİYORDU

CHP'den istifa eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'e bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti rozetini takması bekleniyordu. Öte yandan Beyoğlu Belediyesi dahil toplamda 9 belediyenin AK Parti'ye geçmesi bekleniyordu.

AK Parti için hareketliliğin Antalya'nın yanı sıra Beyoğlu Belediyesi ve 7 belediyenin daha katılımıyla sürmesi bekleniyordu.