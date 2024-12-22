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10 katlı bir bina büyüklüğünde! NASA'dan dev asteroit uyarısı: "24 Aralık sabahında..."

22.12.2024 11:49
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NASA, devasa bir asteroidin Dünya'nın yakınından geçeceğini duyurdu. Uzay ajansı, 2024 XN1 adlı devasa asteroidin 24 Aralık sabahında geçiş yapacağını açıkladı. Asteroidin Dünya’ya çarpma olasılığı ile ilgili ise Royal Greenwich Gözlemevi’nden astronom Jess Lee'den açıklama geldi.

10 katlı bir bina büyüklüğünde! NASA'dan dev asteroit uyarısı: "24 Aralık sabahında..."

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Dünya'ya doğru hızla yaklaşan devasa bir asteroit hakkında açıklamada bulundu. Uzay ajansı, 24 Aralık sabahında, 2024 XN1 adlı devasa bir asteroidin Dünya’ya tehlike oluşturmadan geçiş yapacağını bildirdi.

10 katlı bir bina büyüklüğündeki asteroidin, saatte 23 bin kilometreden fazla hızla ilerleyerek Dünya’ya 7,21 milyon kilometre uzaklıktan geçeceği kaydedildi.

NASA

"ASTEROİDİN DÜNYA’YA ÇARPMA OLASILIĞI..."

Royal Greenwich Gözlemevi’nden astronom Jess Lee, asteroidin Dünya’ya çarpma olasılığının sıfır olduğunu söyleyerek, “Asteroit oldukça uzakta olacak, bu nedenle Dünya için bir tehlike oluşturmuyor. Bu büyüklükteki bir cisim gezegenimize çarpsaydı, sonuçları çok yıkıcı olabilirdi” dedi. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
NASA asteroit asteroid
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