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100 bin dolarlık aracıyla geçerken gördüğü evsizlere ağladı! Sosyal medyada gündem oldu

14.09.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tanınan bir yetişkin içerik üreticisi ve TikTok fenomeni olan Mikaela Testa, Los Angeles'ın yoksulluğa kapılan Skid Row bölgesindeki evsizler için ağladığı bir videoyu sosyal medya hesabında yayınladı. O sırada yanlarından 100.000 dolarlık Tesla'sını sürerek geçiyor olduğu o anların görüntüleri izleyenler tarafından büyük tepki topladı. Öyle ki Testa, kısa süre içinde videoyu kaldırdı.

100 bin dolarlık aracıyla geçerken gördüğü evsizlere ağladı! Sosyal medyada gündem oldu

22 yaşındaki Testa, kısa süre önce bir kadın arkadaşıyla ABD'ye gitti ve çeşitli TikTok vlog'larında günlük aktivitelerini takipçileriyle paylaştı. Videolardan biri, Testa ve arkadaşının bir Tesla olan aracı yaklaşık 100.000 dolara kiraladığını ve ardından lüks bir markete gidip burada 90 dolara birkaç salata ve meyve suyu satın aldıklarını gösteriyordu.

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AĞLADI

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İkili daha sonra, birkaç rezil cinayete sahne olan harap bir bölge olan Cecil Hotel'i ziyaret etmek için Downtown Los Angeles'a gitti. Bu oteli ziyaret etmek için Testa'nın, yüksek yoksulluk ve evsizlik oranlarıyla bilinen ve "resmen yürek parçalayıcı" olduğunu söylediği Skid Row'dan geçmesi gerekiyordu. Arabanın penceresinden sokaktaki evsiz kamplarını çekerken, "Bu sokaklarda araba kullanmak yürek parçalayıcıydı. Ağlamadan duramadım." dediği duyuldu.

''HANGİ PARA DAHA GÜZEL?''

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Ancak takip eden bir olayda Testa, Avustralya parasının mı yoksa Amerikan parasının mı "daha güzel" olduğunu merak etmeye başladı. "Hangi ülkenin parası daha iyi? Plastik, yıkanabilir Avustralya parası mı yoksa üzerinde kan lekeleri olan Amerikan parası mı?" diyerek 100 dolarlık banknotları kameraya gösterdi. Sonra da "Amerikalı olan çok estetik, onu daha çok seviyorum" diye ekledi.

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TOPA TUTTULAR

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Bunun üzerine videoların yorumlar kısmı dolup taşmaya başladı. İnsanlar oldukça ünlü bir yetişkin içerik platformunda görseller ve videolar satarak ayda yaklaşık 162.000 dolar kazandığı bildirilen genç kadını lüks yaşam tarzı sebebiyle topa tuttu.

Birçok kullanıcı Testa'nın Skid Row'daki tavrını samimi bulmadıklarını dile getirdiler. Mikaela önce videonun yorumlar bölümünü kapattı. Ancak insanlar başka videolarının altını doldurmaya başlayınca videoyu profilinden kaldırmaya karar verdi.


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Anahtar Kelimeler:
tiktok
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