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  4. 100 milyon liralık vurgunun detayları ortaya çıktı! İnsanları bakın nasıl kandırmış

100 milyon liralık vurgunun detayları ortaya çıktı! İnsanları bakın nasıl kandırmış

15.12.2023 10:45 | Son Güncelleme:
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İzmir'de Betül Kazar, kendini muhasebeci ve finans uzmanı olarak tanıttı. Yüksek kar vaadiyle vatandaşlardan tam 100 milyon lira topladı. Ardından kayıplara karıştı. Parasını alamadığını söyleyen onlarca mağdur soluğu savcılıkta aldı. Aralarında ev hanımı, emekli, işçi, esnaf, iş insanı ve memurların da olduğu mağdurlar, “Lüks içinde yaşıyordu, ev ve yüksek faiz vaat ederek, tatlı diliyle hepimizi kandırdı” dediler. İşte detaylar...

100 milyon liralık vurgunun detayları ortaya çıktı! İnsanları bakın nasıl kandırmış

İzmir Tire'de Betül Kazar'ın 20'den fazla vatandaşı dolandırarak yaklaşık 100 milyon liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı. Kazar'ın, ağına düşürdüğü vatandaşları etkileme yöntemi ise 'pes' dedirtti. Birbirinden cazip vaatlerle Kazar'a birikimlerini kaptıranlar, "Lüks içinde yaşıyordu, pahalı kıyafetler giyip son model Alman arabası biniyordu. Meğerse arabası bile kiralıkmış. Ev ve yüksek faiz vaat ederek, tatlı diliyle bizi kandırdı" ifadelerini kullandı.

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550 BİN LİRASINI KAPTIRDI

Yeniasır'ın haberine göre Mağdurlardan G.B, "Bir arkadaş kanalıyla tanıştım. 2022 Mayıs'ından itibaren toplam 650 bin lira verdim. Kendini finans yöntemiyle ev satan bir şirketin temsilcisi olarak tanıttı. '350 bin lirayı ev için değerlendir geri kalanını da borsaya yatır, oradan gelen parayla evin taksitini ödersin' dedi. 300 bin liraya karşılık aylık 25 bin TL ödeyeceğini vaat etti. Bir süre sonra ödemeler aksamaya başladı. Nedenini sorduğumda çeşitli bahaneler üretmeye başladı. Savcılıktaki şikayetimi çekmem için senet verdi ama ödemedi. 650 bin liranın karşılığında 100 bin lira alabildim" dedi.

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'HOLDİNG SAHİBİYİM' DEMİŞ

Altınlarını bozdurup 10 bin lirasını Betül Kazar'a verdiğini belirten F.B. adlı kadın ise, "Başta verdiğim altınlara karşılık aylık bin lira kadar faiz verdi. Daha sonra 300 bin liraya sattığım evin parasını poşete koyup kendisine elden teslim ettim.

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"PARANIZ SİGORTALI"

Bana, 'Borsa oynuyorum, merak etme, sizin paralar sigortalı' dedi. Kızım da fabrika da çalışıp, para biriktiriyordu, araba alacaktı. Ona verdiğimiz paraları ne ben ne de kızım geri alamadı" diye konuştu. Betül Kazar'ın, kendisini çok zengin bir holding sahibi olarak tanıttığını kaydeden bir başka mağdur ise, "Her şeyin yasal olduğunu söyledi. Toplamda 3 milyon lira verdim. Aylık, 71-72 bin lira faiz ödedi. 6 ay kadar düzenli ödedi. Ödemeleri ise banka gibi aracı kurumlar yerine şahsi hesabından yaptı. Sonra bahaneler üretmeye başladı. Şikayetçi olduğumda ise çok sayıda mağdurun olduğunu öğrendim" şeklinde konuştu.

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dolandırıcılık İzmir
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