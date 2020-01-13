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  4. "1001 Hatim" geleneği Erzurum'u ikinci kez ramazan havasına sokuyor

"1001 Hatim" geleneği Erzurum'u ikinci kez ramazan havasına sokuyor

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 13.01.2020 12:03 | Son Güncelleme

Erzurum Müftüsü Hasan Hüsnü Sula: - "Bu gelenek sayesinde cami, köy, ev ve iş yerlerindeki vatandaşlarımız, 1001 Hatim için katkı sağlamaya çalışır ve Kur'an-ı Kerim okur. Hatim yapan insanlar daha sonra bunu müftülüğümüze bildirir" - "Kentte 1001 Hatim geleneğiyle ikinci bir ramazan havası yaşanıyor, vatandaşlarımız genciyle yaşlısıyla kadınıyla erkeğiyle geleneğin verdiği heyecanı duyuyor. Hatmetmenin zamanı ve vakti yoktur ama vatandaşlarımız 'o günler gelsin de birer hatim indirelim' diyor"

FIRAT ÖZDEMİR - Erzurum'da 16. yüzyılda İslam alimi Pir Ali Baba'nın, kenti felaketlerden zarar görmemesi için başlattığı bilinen "1001 Hatim" geleneği, asırlardır devam ediyor.

Beş asırdır yaşatılan "1001 Hatim" geleneğine, genç yaşlı tüm vatandaşlar camilerin yanı sıra ev ve işyerlerinde Kur'an-ı Kerim okuyarak katkı sunuyor.

Bu eşsiz geleneğe çevre illerden hatta yurt dışında yaşayan Erzurumlular da hatim indirerek destek oluyor.

Asgari hedefin "1001 Hatim" olmasına karşın vatandaşların yoğun ilgisiyle 40 bini aşkın hatim indirilen gelenek, ev ve iş yerlerinden yükselen Kur'an-ı Kerim sedasıyla, kenti ramazan ayı havasına sokuyor.

Erzurum Müftüsü Hasan Hüsnü Sula, AA muhabire yaptığı açıklamada, her yıl gelenek başlatıldığında hafızların at sırtında Kur'an-ı Kerim okuyarak çevresini dolaştıkları şehri kötülüklere karşı muhafaza altına almaya çalıştığını söyledi.

Geleneğin 16. yüzyılda başlatıldığını bildiklerini ve 500 yıldır Erzurum'da yaşatıldığını ifade eden Sula, "Geleneğe, Kurtuluş Savaşı dolayısıyla yaklaşık 15 sene ara verildi. Daha sonra Solakzade Sadık Efendi, Mustafa Kemal Atatürk'ten bu geleneğe devam edilmesi için izin istedi ve kısa aradan sonra gelenek aksamadan günümüze kadar geldi." dedi.

İnsanların "1001 Hatim" geleneğini ve duasının yapılmasını hasretle beklediğini dile getiren Sula, şunları kaydetti:

"Bu gelenek sayesinde cami, köy, ev ve iş yerlerindeki vatandaşlarımız, 1001 Hatim için katkı sağlamaya çalışır ve Kur'an-ı Kerim okur. Hatim yapan insanlar daha sonra bunu müftülüğümüze bildirir. Gelenek o kadar büyük rağbet görüyor ki geçen sene gelen hatim sayı 42 bindi ve bu sene artık ne kadar olacağını Allah bilir. İl dışından ve dünyanın farklı ülkelerindeki Erzurumlular, hatim merasimini ve geleneği hasretle bekler. Vatandaşlarımızın katılımlarıyla hatim sayısı 42 bin olur ve bu sayı çok müthiş rakam olarak görülür ama bize ulaşmayanları da dahil edersek belki bu sayı 50 bini aşar."

Sula, 1001 Hatim zamanının gelmesiyle kentte büyük heyecan yaşandığını belirtti.

- "Hatim etmenin zamanı ve vakti yoktur"

Okunan hatimlerin duasını önemli din adamlarının yaptığını belirten Sula, "Kentte 1001 Hatim geleneğiyle ikinci bir ramazan havası yaşanıyor, vatandaşlarımız genciyle yaşlısıyla kadınıyla erkeğiyle geleneğin verdiği heyecanı duyuyor. Hatmetmenin zamanı ve vakti yoktur ama vatandaşlarımız 'O günler gelsin de birer hatim indirelim' diyor. Vatandaşlar, yıl sonu ile başında her türlü beladan, sıkıntıdan, hastalıktan ve dertten kurtulmak için geleneği ramazan coşkusu içinde Erzurum'da yaşatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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1001 Hatim, 500 yıl, Erzurum, Gelenek, İslam alimi Pir Ali Baba,

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