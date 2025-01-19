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  4. Vatandaşı soyup soğana çeviren dolandırıcılar parayı paylaşamayınca ATM önünde birbirine girdi: 253 milyon TL'lik şüpheli işlemde 15 kişi tutuklandı

Vatandaşı soyup soğana çeviren dolandırıcılar parayı paylaşamayınca ATM önünde birbirine girdi: 253 milyon TL'lik şüpheli işlemde 15 kişi tutuklandı

19.01.2025 09:50
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Araç kiralama kisvesi altında vatandaşı mağdur eden çok sayıda şüpheli yakalanıp tutuklandı. Şüpheliler sahte internet siteleri üzerinden vatandaşları dolandırıcılık tuzağına düşürüyordu. ATM önünde yaşananlar kameraya yansıdı. Diyarbakır merkezli 4 ilde operasyonun düğmesine basıldı, 50 milyon TL değerindeki mal varlığına el kondu.

Vatandaşı soyup soğana çeviren dolandırıcılar parayı paylaşamayınca ATM önünde birbirine girdi: 253 milyon TL'lik şüpheli işlemde 15 kişi tutuklandı

Dolandırıcılara yönelik 4 ilde ‘Maske’ operasyonu düzenlendi, 15 kişi tutuklandı. Sahte internet siteleri üzerinden yaklaşık 200 dolandırıcılık olayına imza atan şüphelilerin 253 milyon TL’lik şüphe işlem yaptığı belirlendi. Kol saatinin kordonuna gizlenen SIM kartlar dikkat çekti.

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sahte internet siteleri üzerinden araç kiralama ilanı vererek dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin sahte internet siteleri üzerinden güven sağladıkları kişileri dolandırıp aldıkları paraları ATM’den çektikleri belirlendi. 2 şüphelinin bir ATM önünde çektikleri paranın paylaşımı sırasında yaşadıkları tartışma da güvenlik kamerasına yansıdı.

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253 MİLYON LİRALIK ŞÜPHELİ İŞLEM

Çalışmada belirlenen 15 şüpheli, Diyarbakır, Mersin, Gaziantep ve Adana'da tespit edilen adreslerine düzenlenen eş zamanlı ‘Maske’ operasyonunda yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında 253 milyon TL’lik şüpheli işlem yaptıkları belirlenirken, 50 milyon TL değerindeki mal varlıklarına da el konuldu. Aramalarda, dolandırıcılıkta kullanılan SIM kartlar, bir kol saatinin kordonu içine gizlenmiş halde ele geçirildi.

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Bu şekilde 200’e yakın olay gerçekleştirdikleri tespit edilen şüpheliler, ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ ve ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından adliyeye sevk edildi. 15 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
ATM araç kiralama dolandırıcı
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