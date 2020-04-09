103 kilo veren Aslı Samat karantinada kilo almış

İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü mezunu olan; Ateşböceği ve Uzaklarda Arama gibi sevilen yapımlarda yer alan Aslı Samat, tüp mide ameliyatı sonrasında 6 yılda 173 kilodan 80'e düşmüştü.

Karantina günlerinde evden çıkmayan Samat bu süreçte kilo aldığını açıkladı. Samat sosyal medya hesabından o açıklamayı paylaşarak "3 kilo verdim" dedi.

Samat kilo almamak için evde spor yapmaya ve sağlıklı beslenmeye çalışıyor ve karantina günlerinden sık sık paylaşımlar yapıyor.



