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103 kilo veren Aslı Samat karantinada kilo almış

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2020 14:04 | Son Güncelleme

Hercai dizisinin Camgöz lakaplı oyuncusu Aslı Samat’ın çocukluğundan beri hayali olan oyunculuk için 103 kilo vermişti. Samat sosyal medya hesabından karantinada kilo aldığını açıkladı.

İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü mezunu olan; Ateşböceği ve Uzaklarda Arama gibi sevilen yapımlarda yer alan Aslı Samat, tüp mide ameliyatı sonrasında 6 yılda 173 kilodan 80'e düşmüştü.

Karantina günlerinde evden çıkmayan Samat bu süreçte kilo aldığını açıkladı. Samat sosyal medya hesabından o açıklamayı paylaşarak "3 kilo verdim" dedi.

Samat kilo almamak için evde spor yapmaya ve sağlıklı beslenmeye çalışıyor ve karantina günlerinden sık sık paylaşımlar yapıyor.


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