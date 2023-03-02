11 aylık bebeğini elektronik sigara içmeye zorladı! Öksürmeye başladığı anları gülerek kaydetti

Avustralya’da kaydedilen görüntüler ülkede adeta infial yarattı. 11 aylık bir bebeği kucağında tutan anne cep telefonu aracılığıyla çekilen görüntülerde çocuğuna önce elektronik sigarayı göstererek denemek isteyip istemediğini sordu. Ardından ise elektronik sigarayı bebeği öksürene ve dumayı soluyana kadar ağzında tuttu. Görüntülerin Facebook’ta paylaşılmasından sonra kullanıcılar duruma tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü durumu polise şikayet ederek annenin tutuklanmasını istedi.

GÜLEREK TEPKİ GÖSTERDİ

Bebeğinin elektronik sigarayı içmesinden sonra öksürmeye başlaması üzerine anne duruma gülerek tepki gösterdi. Sosyal medyada gündem yaratan görüntülerin sonrasında herhangi bir tutuklama kararına ilişkin açıklama yapılmadı.