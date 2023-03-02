Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. 11 aylık bebeğini elektronik sigara içmeye zorladı! Öksürmeye başladığı anları gülerek kaydetti

11 aylık bebeğini elektronik sigara içmeye zorladı! Öksürmeye başladığı anları gülerek kaydetti

02.03.2023 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya’nın Yeni Güney Galler bölgesinin Kempsey kasabasında yaşayan bir kadın sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ülkenin gündemine yerleşti. İsmi açıklanmayan anne bebeğine zorla elektronik sigara içirdiği anları kaydederek paylaştı. O anlar sosyal medyada büyük tepki topladı.

11 aylık bebeğini elektronik sigara içmeye zorladı! Öksürmeye başladığı anları gülerek kaydetti

Avustralya’da kaydedilen görüntüler ülkede adeta infial yarattı. 11 aylık bir bebeği kucağında tutan anne cep telefonu aracılığıyla çekilen görüntülerde çocuğuna önce elektronik sigarayı göstererek denemek isteyip istemediğini sordu. Ardından ise elektronik sigarayı bebeği öksürene ve dumayı soluyana kadar ağzında tuttu. Görüntülerin Facebook’ta paylaşılmasından sonra kullanıcılar duruma tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü durumu polise şikayet ederek annenin tutuklanmasını istedi.

GÜLEREK TEPKİ GÖSTERDİ

2

Bebeğinin elektronik sigarayı içmesinden sonra öksürmeye başlaması üzerine anne duruma gülerek tepki gösterdi. Sosyal medyada gündem yaratan görüntülerin sonrasında herhangi bir tutuklama kararına ilişkin açıklama yapılmadı.

İlginizi Çekebilir

Daha iki yaşındayken günde 40 sigara içiyordu! Son hali şaşırttı

Daha iki yaşındayken günde 40 sigara içiyordu! Son hali şaşırttı

 Türk olduğunu söylediler, yaşına kimse inanmıyor

Türk olduğunu söylediler, yaşına kimse inanmıyor

 50 yılı aşkın süredir banyo yapmıyordu! Üzen haber geldi

50 yılı aşkın süredir banyo yapmıyordu! Üzen haber geldi

 Ölen adamın tabutuna çıktı! Twerk yaptığı anlar olay yarattı

Ölen adamın tabutuna çıktı! Twerk yaptığı anlar olay yarattı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Deprem kahini olarak ünlenmişti! Yeni tahmini kızdırdıDeprem kahini olarak ünlenmişti! Yeni tahmini kızdırdı
“Hâlâ rüyalarıma giriyor” dedi! “Cansız bedenlere ulaşmak bile...”“Hâlâ rüyalarıma giriyor” dedi! “Cansız bedenlere ulaşmak bile...”
Canlı yayında bir anda sandalyeden düştü! Stüdyodakiler şaşkınlıkla izlediCanlı yayında bir anda sandalyeden düştü! Stüdyodakiler şaşkınlıkla izledi
Anahtar Kelimeler:
Avustralya elektronik sigara

En Çok Okunan Trend Haberler

Sosyal medyada çok konuşuldu! İsveçre’den gönderilen klimalı çadırlar...

Sosyal medyada çok konuşuldu! İsveçre’den gönderilen klimalı çadırlar...

Saniye saniye taciz anları! Öyle bir ders verdi ki...

Saniye saniye taciz anları! Öyle bir ders verdi ki...

Sokaklardan protesto sesleri yükseldi! İstasyon şefi itiraf edince...

Sokaklardan protesto sesleri yükseldi! İstasyon şefi itiraf edince...

10.000’den fazla artçı... “Tehdit oluşturmaya devam ediyor”

10.000’den fazla artçı... “Tehdit oluşturmaya devam ediyor”

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Spor ayakkabı alışverişinin tam zamanı: New Balance'ta %35'e varan indirim!

Spor ayakkabı alışverişinin tam zamanı: New Balance'ta %35'e varan indirim!

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Kalitesiyle öne çıkıyor, retro tasarımıyla göz dolduruyor!

Kalitesiyle öne çıkıyor, retro tasarımıyla göz dolduruyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.