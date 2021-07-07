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11 kattan düşerek ölen babasını görünce dünyası başına yıkıldı! Gözyaşlarına boğuldu

07.07.2021 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'te 11 katlı inşaatın en üst kadından asansör boşluğuna düşen işçi olay yerinde hayatını kaybetti. Şahsın 15 yaşındaki oğlu Ömer Meyde, ölen babasının başında gözyaşlarına boğuldu.

Alınan bilgiye göre kaza, Bilecik'te Beşiktaş Mahallesi Şehit Erkan Caddesinde meydana geldi. Özel bir firmaya ait 11 katlı inşaattın en üst katından 2'inci kattaki asansör boşluğa düşen 44 yaşındaki Afganistan uyruklu Murat Meyde, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından kaza yerine gelen şahsın 15 yaşındaki oğlu Ömer Meyde, ölen babasının başında gözyaşlarına boğuldu. Şahısın cenazesi, olay yerine gelen Cumhuriyet Savcının incelemesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

''OLAY ANINDA BURADA YOKTUK, HABER ALDIK GELDİK''

Olayı duyar duymaz yardıma geldiği söyleyen başka bir inşaatta çalışan Ali Öztürk, "Biz olay anında burada yoktuk haber aldık geldik. 11'inci kattan düşmüş aşağıya betonun üzerine biz de haber üzerine geldik. Afgan uyruklu kendisi" ifadelerine yer verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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(İHA)

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Bilecik
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