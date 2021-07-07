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  4. Son Dakika: Ankara'da korkunç olay! Anneanne kızı ve iki torununu öldürüp intihar etti

Son Dakika: Ankara'da korkunç olay! Anneanne kızı ve iki torununu öldürüp intihar etti

07.07.2021 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre; Ankara'nın Mamak ilçesinde Öznur Aydın, kızı Meryem Aksak (23) torunları Merve Aksak (1) ve Ömer İsmail Aksak'ı (2) tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Ankara'daki korkunç olay, Mamak Zerdalitepe Şehit Hanifi Caddesi'nde meydana geldi. Öznur Aydın, bilinmeyen bir nedenle kızı Meryem Aksak ile tartıştı.

KIZI VE TORUNLARINI ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ

Aydın, tartışma sırasında eşinin tabancasını alıp kızı Meryem Aksak ile torunlarına ateş etti. Aydın, daha sonra aynı silahla kendisini vurdu.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Silah sesini duyanlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Öznur Aydın, kızı Meryem Aksak ile torunları Merve Aksak ve Ömer İsmail Aksak'ın öldüğü belirlendi.

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Polis, evin önünde önlem alırken, binada inceleme sürdürülüyor.

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(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
cinayet Ankara
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Okuyucu Yorumları 34 yorum
ne derdin vardı be teyzem
Allah rahmet eylesin.. günahsız tertemiz Sabilere yapılır mı cennet kuşları
çok vahim bir olay

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