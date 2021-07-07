Son Dakika: Ankara'da korkunç olay! Anneanne kızı ve iki torununu öldürüp intihar etti

Ankara'daki korkunç olay, Mamak Zerdalitepe Şehit Hanifi Caddesi'nde meydana geldi. Öznur Aydın, bilinmeyen bir nedenle kızı Meryem Aksak ile tartıştı.

KIZI VE TORUNLARINI ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ

Aydın, tartışma sırasında eşinin tabancasını alıp kızı Meryem Aksak ile torunlarına ateş etti. Aydın, daha sonra aynı silahla kendisini vurdu.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Silah sesini duyanlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Öznur Aydın, kızı Meryem Aksak ile torunları Merve Aksak ve Ömer İsmail Aksak'ın öldüğü belirlendi.

Polis, evin önünde önlem alırken, binada inceleme sürdürülüyor.

(DHA)



