Gözler reyting sonuçlarına çevrildi. Bilindiği üzere her gün, bir önceki güne ait reyting sonuçları açıklanıyor. Peki 11 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Kardeşlerim mi Gönül Dağı mı Güldür Güldür mü birinci oldu? İşte detaylar...
11 Mart reyting sonuçları henüz açıklandı. İşte sonuçlar
1 GONUL DAGI TRT 1
2 KARDESLERIM ATV
3 GONUL DAGI (OZET) TRT 1
4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
5 KARDESLERIM (OZET) ATV
6 SURVIVOR TV8
7 SHOW ANA HABER SHOW TV
8 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV
9 DOKUZ OGUZ FOX
10 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV
1 GONUL DAGI TRT 1
2 KARDESLERIM ATV
3 GONUL DAGI (OZET) TRT 1
4 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV
5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
6 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV
7 SURVIVOR TV8
8 KARDESLERIM (OZET) ATV
9 KANAL D ANA HABER KANAL D
10 SHOW ANA HABER SHOW TV
1 GONUL DAGI TRT 1
2 KARDESLERIM ATV
3 GONUL DAGI (OZET) TRT 1
4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
5 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV
6 SURVIVOR TV8
7 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV
8 DOKUZ OGUZ FOX
9 SHOW ANA HABER SHOW TV
10 KARDESLERIM (OZET) ATV
1 YALI CAPKINI STAR TV
2 KIZILCIK SERBETI SHOW TV
3 ATES KUSLARI ATV
4 ATV ANA HABER ATV
5 YALI CAPKINI (OZET) STAR TV
6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
7 ESRA EROL'DA ATV
8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
9 ATES KUSLARI (OZET) ATV
10 KIZILCIK SERBETI (OZET) SHOW TV
1 KIZILCIK SERBETI SHOW TV
2 YALI CAPKINI STAR TV
3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
4 YALI CAPKINI (OZET) STAR TV
5 KIZILCIK SERBETI (OZET) SHOW TV
6 ATV ANA HABER ATV
7 ATES KUSLARI ATV
8 ESRA EROL'DA ATV
9 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
10 ATES KUSLARI (OZET) ATV
1 YALI CAPKINI STAR TV
2 KIZILCIK SERBETI SHOW TV
3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
4 ATES KUSLARI ATV
5 ATV ANA HABER ATV
6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
7 YALI CAPKINI (OZET) STAR TV
8 ESRA EROL'DA ATV
9 KIZILCIK SERBETI (OZET) SHOW TV
10 ATES KUSLARI (OZET) ATV