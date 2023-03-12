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11 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Kardeşlerim mi Gönül Dağı mı Güldür Güldür mü birinci oldu?

12.03.2023 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları araştırılıyor. Geçtiğimiz gün ekranlarda Kardeşlerim, Gönül Dağı, Güldür Güldür gibi birbirinden iddialı yapımlar yer aldı. Bunlarda hangisinin reytinglerde birinci olduğu merak konusu oldu. Peki 11 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Kardeşlerim mi Gönül Dağı mı Güldür Güldür mü birinci oldu? İşte detaylar...

11 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Kardeşlerim mi Gönül Dağı mı Güldür Güldür mü birinci oldu?

Gözler reyting sonuçlarına çevrildi. Bilindiği üzere her gün, bir önceki güne ait reyting sonuçları açıklanıyor. Peki 11 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Kardeşlerim mi Gönül Dağı mı Güldür Güldür mü birinci oldu? İşte detaylar...

11 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Kardeşlerim mi Gönül Dağı mı Güldür Güldür mü birinci oldu?

11 MART REYTİNG SONUÇLARI

11 Mart reyting sonuçları henüz açıklandı. İşte sonuçlar

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1
2 KARDESLERIM ATV
3 GONUL DAGI (OZET) TRT 1
4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
5 KARDESLERIM (OZET) ATV
6 SURVIVOR TV8
7 SHOW ANA HABER SHOW TV
8 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV
9 DOKUZ OGUZ FOX
10 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1
2 KARDESLERIM ATV
3 GONUL DAGI (OZET) TRT 1
4 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV
5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
6 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV
7 SURVIVOR TV8
8 KARDESLERIM (OZET) ATV
9 KANAL D ANA HABER KANAL D
10 SHOW ANA HABER SHOW TV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1
2 KARDESLERIM ATV
3 GONUL DAGI (OZET) TRT 1
4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
5 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV
6 SURVIVOR TV8
7 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV
8 DOKUZ OGUZ FOX
9 SHOW ANA HABER SHOW TV
10 KARDESLERIM (OZET) ATV

10 MART REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 YALI CAPKINI STAR TV

2 KIZILCIK SERBETI SHOW TV

3 ATES KUSLARI ATV

4 ATV ANA HABER ATV

5 YALI CAPKINI (OZET) STAR TV

6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

7 ESRA EROL'DA ATV

8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

9 ATES KUSLARI (OZET) ATV

10 KIZILCIK SERBETI (OZET) SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 KIZILCIK SERBETI SHOW TV

2 YALI CAPKINI STAR TV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 YALI CAPKINI (OZET) STAR TV

5 KIZILCIK SERBETI (OZET) SHOW TV

6 ATV ANA HABER ATV

7 ATES KUSLARI ATV

8 ESRA EROL'DA ATV

9 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

10 ATES KUSLARI (OZET) ATV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 YALI CAPKINI STAR TV

2 KIZILCIK SERBETI SHOW TV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 ATES KUSLARI ATV

5 ATV ANA HABER ATV

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 YALI CAPKINI (OZET) STAR TV

8 ESRA EROL'DA ATV

9 KIZILCIK SERBETI (OZET) SHOW TV

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Anahtar Kelimeler:
Güldür Güldür reyting gönül dağı kardeşlerim sonuç

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