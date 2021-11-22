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  4. 11 saat sancı çeken Bergüzar Korel ilk kez kızı Leyla'yla pozunu paylaştı

11 saat sancı çeken Bergüzar Korel ilk kez kızı Leyla'yla pozunu paylaştı

22.11.2021 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde kızı Leyla'yı kucağına alarak üçüncü kez anne olan Bergüzar Korel doğumdan önce 11 saat sancı çekmiş ve bazı sorunlar yaşamıştı. Korel kızı Leyla ile birlikte ilk kez bir pozunu paylaştı.

11 saat sancı çeken Bergüzar Korel ilk kez kızı Leyla'yla pozunu paylaştı

Bergüzar Korel, Halit Ergenç çifti oğulları Ali ve Han'dan sonra kız bebek sevinci yaşadı. 3 Kasım'da kızı Leyla'yı dünyaya getiren Korel, hamilelik sürecinde yaşadığı zorlukları geçtiğimiz günlerde anlatmıştı.

Korel açıklamasında "Hastanede geçirilen sancılı 11 saatten sonra tam da dediğim gibi sabah 10:00'da aynen hocanın söylediği şekilde kucağıma bile almama engel olan ve boynuna yerleşen kısacık kordonuyla dünyaya geldi Leyla..." demişti.

Bergüzar Korel 11 saat doğum sancısı çekti! O anları paylaştıBergüzar Korel 11 saat doğum sancısı çekti! O anları paylaştı

Güzel oyuncu Leyla ile birlikte ilk pozunu da paylaştı. Oksiput posterior sorunu yüzünden ters pozisyonda dünyaya gelen Leyla'ya beğeni yağdı.

Ekran Alıntısı

Korel kızıyla pozuna "Uzunca bir süre süt kokacak buralar" notunu düştü.


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Bergüzar Korel Halit Ergenç
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