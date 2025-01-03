Kocasının kendisini darp ettiği görüntüleri sosyal medyadan ifşalayarak yardım istedi! "Yorulup duracağını umarak pes ettim"

MYNET|DIŞ HABERLER The Thaiger gazetesinde yayınlanan bilgide, ismi açıklanmayan bir kadın kocasının kendisini darp ettiği anlarda çekilen görüntüleri sosyal medyada ifşa etti. Buna göre olay yerinde kaydedilen görüntülerde, bir adamın karısını şiddetle dövdüğü anlar yer aldı. Videoda kocanın sadece şort giydiği ve partnerine sürekli yumruk, tekme ve tokat attığı görüldü.

Adam kadına fiziksel şiddet uygulamanın yanında sözlü tacizde bulunarak, onun hiçbir bağımsız düşünceye sahip olmaması ve her koşulda kendisine itaat etmesi gerektiği konusunda ısrar etti. Görüntüler 6 milyondan fazla izlenmeye ulaştı.

KOCASINDAN ANINDA BOŞANDI

Kamu desteğinin sonrasında ismi açıklanmayan kadının kocasından boşandığı ifade edildi. Mağduriyet yaşayan kadın genç kızlara eş seçimi konusunda dikkatli olmaları yönünde bir paylaşım yaparak, "Derinden pişmanlık hissediyorum. Kızıma partner seçerken dikkatli düşünmeyi ve düşünmeyi öğretmek için birçok ders öğrendim. Hatalar yaptım. Benim gibi partner seçimi konusunda acele etmeyin. Hem eski kocam hem de annesi hakkında şikayette bulundum. Şimdi annemin evine döndüm. Umarım her şey yolunda gider. Ne yazık ki annesi hâlâ beni taciz ediyor." dedi.

Görüntülerde kocasına karşı koyamadığını belirten genç kadın, "Karşı koymaya çalıştım ama bu sadece yarayı daha da acıttı, ben de onun yorulup duracağını umarak pes ettim. Neyse ki hâlâ hayattayım" dedi.