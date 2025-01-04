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  4. Yenidoğan yoğun bakımında skandal! 3 prematüre bebeğin her yeri kırık içindeydi... Cani hemşire tutuklandı

Yenidoğan yoğun bakımında skandal! 3 prematüre bebeğin her yeri kırık içindeydi... Cani hemşire tutuklandı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
04.01.2025 10:37
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia bölgesindeki bir hastanede hemşire olarak görev yapan 26 yaşındaki Erin Elizabeth Ann Strotman, kasten yaralama ve ağır çocuk istismarı suçlamasıyla yargılanıyor. Strotman'un yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bulunan üç prematüre bebeğin açıklanamayan kırıklarla ölmesine neden olmakla suçlandığı belirtildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Yenidoğan yoğun bakımında skandal! 3 prematüre bebeğin her yeri kırık içindeydi... Cani hemşire tutuklandı

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia bölgesindeki bir hastanede hemşire olan 26 yaşındaki Erin Elizabeth Ann Strotman isimli kadın yoğun bakım ünitesindeki bebek yaralanmalarından sorumlu tutuldu. Henrico İlçe Polisi'ne göre, yenidoğan bebeklerin vücudunda nedeni açıklanamayan kırıklar bulundu. Kırıklar bebeklerin ölümüne neden olunca kapsamlı bir araştırma yapıldı. Hastanede bulunan güvenlik kameraları geriye dönük olarak incelendi.

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Haytaını kaybeden diğer 3 bebekle birlikte yenidoğan yoğun bakım ünitesinde oğullarının bulunduğunu söyleyen Dominique ve Tori Hackey çifti, bebekleri Noah'ın hastanede aniden bacağını hareket ettiremediğini öğrendiklerinde büyük bir panik yaşadıklarını söyledi.

WTVR'ye konuşan Dominique Hickey, "Biraz rengi solmuştu. Personeldeki doktora söyledim. Birkaç rönftgen çekildi ve bacağında kırık olduğu tespit edildi. Bu yüzden önümüzdeki 2 hafta boyunca atel takıldı. Sonrasında bebeğimizi başka bir hastaneye götürdük" dedi.

HASTANEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Hastane, aşırı tedbir amacıyla şu anda yenidoğan yoğun bakım ünitesine bebek kabul etmiyor ve güvenliği artırmak için adımlar attı. Hastane açıklamasında, "Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'ndeki üç bebeğin, 2023 yazında dört bebeğin karıştığı olaya benzer şekilde, açıklanamayan kırıklara sahip olduğunu keşfettik. Kapsamlı bir iç soruşturma başlattık, aileleri bilgilendirdik, ilgili makamlara ve düzenleyici kurumlara haber verdik ve soruşturmalarında onlarla iş birliği içinde çalıştık" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
hastane yenidoğan yenidoğan bebek
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