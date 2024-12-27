Hapishanede yasak aşk skandalı! Mahkum ve gardiyan arasındaki yasak aşkı güvenlik kameraları ortaya çıkarttı

MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin Wellingborough bölgesindeki HMP Five Wells hapishanesinde bir gardiyan ve mahkum arasındaki yasak aşk güvenlik kameraları sayesinde ortaya çıktı. Görüntülerde gardiyan 31 yaşındaki Rachel Stanton ile silahlı soygun nedeniyle hapis cezasına çarptırılan Edwin Poole'un yakınlaştığı anlar yer aldı. İkilinin baş başa kalmak için hapishanenin deposunda zaman geçirdikleri tespit edildi.

MEKTUP VE FOTOĞRAFLAR ELE VERDİ

Çiftin ilişkisi cezaevi personelinin Poole'un hücresinde Stanton'ın yazdığı bir aşk mektubu ve yasadışı fotoğraflar bulmasının ardından keşfedildi. Northampton Crown Mahkemesi'nde görülen davada Stanton'ın kamu görevinde kasıtlı suistimalde bulunduğu iddiasıyla suçlandığı belirtildi. Stanton görevinden uzaklaştırılırken hamile olduğu için hapis cezasının da ertelendiği söylendi.