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  4. Hapishanede yasak aşk skandalı! Mahkum ve gardiyan arasındaki yasak aşkı güvenlik kameraları ortaya çıkarttı

Hapishanede yasak aşk skandalı! Mahkum ve gardiyan arasındaki yasak aşkı güvenlik kameraları ortaya çıkarttı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
27.12.2024 14:58
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İngiltere'de HMP Five Wells Hapishanesi'nde 31 yaşındaki gardiyan Rachel Stanton ile 10,5 yıl hapis cezası alan Edwin Poole adındaki mahkum arasındaki yasak aşkın güvenlik kamerasıyla tespit edilmesi skandala neden oldu. İkilinin ilişkilerinin keşfedilmesinden sonra Stanton'un görevi askıya alındı ve Poole başka bir hapishaneye nakledildi.

Hapishanede yasak aşk skandalı! Mahkum ve gardiyan arasındaki yasak aşkı güvenlik kameraları ortaya çıkarttı

MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin Wellingborough bölgesindeki HMP Five Wells hapishanesinde bir gardiyan ve mahkum arasındaki yasak aşk güvenlik kameraları sayesinde ortaya çıktı. Görüntülerde gardiyan 31 yaşındaki Rachel Stanton ile silahlı soygun nedeniyle hapis cezasına çarptırılan Edwin Poole'un yakınlaştığı anlar yer aldı. İkilinin baş başa kalmak için hapishanenin deposunda zaman geçirdikleri tespit edildi.

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MEKTUP VE FOTOĞRAFLAR ELE VERDİ

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Çiftin ilişkisi cezaevi personelinin Poole'un hücresinde Stanton'ın yazdığı bir aşk mektubu ve yasadışı fotoğraflar bulmasının ardından keşfedildi. Northampton Crown Mahkemesi'nde görülen davada Stanton'ın kamu görevinde kasıtlı suistimalde bulunduğu iddiasıyla suçlandığı belirtildi. Stanton görevinden uzaklaştırılırken hamile olduğu için hapis cezasının da ertelendiği söylendi.

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Anahtar Kelimeler:
Gardiyan hapishane mahkum
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