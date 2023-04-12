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11 yıl aradan sonra bir ilk! Suriye, Tunus'taki büyükelçiliğini yeniden açıyor

12.04.2023 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye ve Tunus arasında 11 yıl önce kesilen diplomatik ilişkiler yeniden canlandı. Son olarak Esad rejimi, Tunus'taki büyükelçiliğini yeniden açma kararı aldı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Suriye'nin başkenti Şam'da Tunus Büyükelçiliğini tekrar açma talimatını vermişti.

11 yıl aradan sonra bir ilk! Suriye, Tunus'taki büyükelçiliğini yeniden açıyor

Tunus Dışişleri Bakanlığı, Suriye'deki Esad rejiminin başkent Tunus'ta büyükelçilik açma kararı aldığını duyurdu.

Tunus Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in Suriye'nin başkenti Şam'da Tunus Büyükelçiliğini tekrar açma talimatına cevaben, Suriye makamları Tunus'taki Suriye Büyükelçiliğini yeniden açmaya ve önümüzdeki birkaç yıl içerisinde olmak üzere büyükelçi atamaya karar verdi." ifadeleri kullanıldı.

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Tunus- Suriye ilişkilerinin normal seyrine dönmesinin her iki ülkenin çıkarına olduğu vurgulanan açıklamada, iki ülke dışişleri bakanlarının koordinasyon ve istişare görüşmelerinin devam ettiği aktarıldı.

Tunus Cumhurbaşkanlığından 9 Şubat'ta yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kays Said'in, Suriye'deki diplomatik temsil düzeyini yükseltmek istediği belirtilmişti. 4 Nisan'da yapılan açıklamada da Cumhurbaşkanı Said'in Suriye’ye büyükelçi atanması için işlemlerin başlatılması talimatı verdiği duyurulmuştu.

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SURİYE İLE DİPLOMATİK İLİŞKİLER 11 YIL ÖNCE KESİLMİŞTİ

Tunus, Esad rejiminin ülkede Arap Baharı ile patlak veren halk ayaklanmalarını şiddet kullanarak bastırmasına tepki olarak yaklaşık 11 yıl önce Suriye ile diplomatik ilişkilerini kesmişti.

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, 2012'de Suriye'nin Tunus Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesi kararı almıştı.

Tunus, 2017'de Suriye ile sınırlı diplomatik temsile geri dönmüş ve 2018'in sonunda da iki ülke arasındaki hava trafiği yeniden başlamıştı. (AA)

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suriye Tunus

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