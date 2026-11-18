CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davada mahkeme kararını verdi. Ekrem İmamoğlu dahil 9 kişiye 2 yıl 1'er ay hapis cezası ve siyasi yasak kararı verildi.

MHP'DEN CHP KURULTAYINA İLİŞKİN MAHKEME KARARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Fethi Yıldız, "Mahkeme Kararında siyasi yasak sehven yazılmamış olsa dahi kasten işlenen suçlar için uygulamada siyasi yasaklı işlemi yapılır. Taksirli suçlarda siyasi yasak yoktur" ifadelerini kullandı.

MHP'Lİ FETHİ YILDIZ SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

MHP'li Yıldız açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açılmıştı.

Önceki duruşmada

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı

9 sanığın 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 112'nci maddesinde düzenlenen "oylamaya hile karıştırılması" suçu ile Türk Ceza Kanunu'nun 37/1 ve 53/1'inci maddeleri uyarınca 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

26.Asliye Ceza mahkemesi bugün kararını açıkladı.

"KASTEN İŞLENEN SUÇLARDA..."

Ekrem İmamoğlu, Rıza Akpolat, Özgür Çelik, Nihat Yeşiltaş, Baki Aydöner, Erkan Aydın, Mehmet Kılınçarslan, Metin Güzelkaya ve Serhat Can Eş’e ‘Seçim Kanunu’na muhalefet’ suçundan 2 yıl 1'er ay hapis cezası verildi ve mahkum olan sanıklara siyasi yasak getirildi.

Cemil Tugay, Hüseyin Yaşar ve Özgen Nama ise beraat etti.

Kasten işlenen suçlarda hapis cezası mahkumiyetinin kanuni sonucu olarak bazı hakların kullanılması kendiliğinden yasaklanmış olur.

Mahkemenin bir takdir hakkı yoktur, tedbir olarak adlandırılan siyasi yasak ceza mahkumiyetinin zorunlu bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.

"TAKSİRLİ SUÇLARDA SİYASİ YASAK YOKTUR"

Mahkeme Kararında siyasi yasak sehven yazılmamış olsa dahi kasten işlenen suçlar için uygulamada siyasi yasaklı işlemi yapılır.

Taksirli suçlarda siyasi yasak yoktur."